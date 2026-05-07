Shpërthime në një qytet dhe ishull iranian
Mediat iraniane raportojnë për shpërthime në jug të Iranit, pranë zonës strategjike të Ngushticës së Hormuzit, duke rritur tensionet në një nga rajonet më të ndjeshme të Lindjes së Mesme.
Sipas agjencisë iraniane Fars, banorët e qytetit portual Bandar Abbas kanë raportuar disa zhurma të fuqishme që ngjanin me shpërthime.
Autoritetet ende nuk kanë dhënë sqarime për natyrën e incidenteve, ndërsa burimi dhe vendndodhja e saktë e shpërthimeve mbeten të paqarta.
Në të njëjtën kohë, agjencia Mehr raportoi se shpërthime janë dëgjuar edhe në ishullin Qeshm, që ndodhet në Ngushticën e Hormuzit. Deri tani nuk ka informacione zyrtare për dëme apo viktima, shkruan skynews.
Zona ku janë raportuar shpërthimet ka rëndësi të madhe strategjike, pasi Bandar Abbas është një nga qendrat kryesore detare të Iranit dhe strehon baza ushtarake dhe objekte të rëndësishme të Gardës Revolucionare Iraniane.
Ndërkohë, ishulli Qeshm ndodhet përgjatë korridorit detar përmes të cilit kalon një pjesë e konsiderueshme e tregtisë botërore të naftës dhe gazit.
Ngjarja vjen në një moment tensionesh të larta në rajon, pas rritjes së pranisë ushtarake amerikane dhe paralajmërimeve të vazhdueshme për përshkallëzim të mundshëm mes Uashingtonit dhe Teheranit.
Deri tani nuk ka pasur reagim zyrtar nga autoritetet iraniane apo nga ushtria e vendit lidhur me shpërthimet e raportuara. /Telegrafi/