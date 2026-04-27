Ngërçi në Ngushticën e Hormuzit lë 20,000 detarë të bllokuar në anije mallrash
Rreth 20,000 detarë në qindra anije, duke përfshirë cisterna nafte dhe gazi dhe anije mallrash, kanë ngecur në Gjirin Persik, të paaftë për të kaluar Ngushticën e Hormuzit, sipas të dhënave të fundit.
Normalisht, rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë kalon tranzit nëpër këtë rrugë ujore, transmeton Telegrafi.
Afërsisht 80 anije kaluan nëpër ngushticë në javën 13-19 prill, sipas firmës së të dhënave detare Lloyd's List Intelligence, krahasuar me afërsisht 130 ose më shumë tranzit në ditë para luftës.
Dhjetëra anije janë sulmuar që nga fillimi i luftës, dhe OKB tha se të paktën 10 detarë u vranë.
Pavarësisht se presidenti i SHBA-së, Donald Trump e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar javën e kaluar, SHBA-të e mbajtën bllokadën e porteve iraniane në vend.
Në përgjigje, Irani qëlloi mbi anijet në ngushticë dhe kapi dy.
"Detarët janë shtylla kurrizore e tregtisë globale, megjithatë ne shpesh jemi më të prekurit nga konfliktet gjeopolitike rajonale", tha kapiteni Arunkumar Rajendran, i cili gjithashtu ka mbetur i bllokuar me ekuipazhin e tij të cisternave për rreth tetë javë.
Organizata Ndërkombëtare Detare, agjencia e OKB-së për transportin detar dhe të tjerë kanë bërë thirrje për një korridor të sigurt për anijet tregtare në ngushticë.
Shumica e anijeve ende nuk janë në gjendje të kalojnë, edhe pse Irani ka thënë se ngushtica është e hapur për anijet që i konsideron jo-armiqësore.
U tha se Irani kishte vendosur mina detare në kanalin ujor, dhe Trump tha javën e kaluar se SHBA-të po i pastronin ato dhe do të "qëllonin dhe vrisnin" anijet që vendosin municione në zonë.
Nën rreziqet e rritura të minave dhe sulmeve ndaj anijeve, "nuk ka tranzit të sigurt askund në Ngushticën e Hormuzit", tha Sekretari i Përgjithshëm i IMO-s, Arsenio Dominguez.
Kriza të shumta në vitet e fundit kanë lënë detarët të bllokuar në det, duke përfshirë pandeminë COVID-19, pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia dhe sulmet nga rebelët Houthi të Jemenit ndaj anijeve në Detin e Kuq. /Telegrafi/
