Izraeli lëshon urdhër urgjent evakuimi për dhjetëra fshatrash libanezë
Ushtria izraelite ka lëshuar një paralajmërim urgjent për banorët në dhjetëra fshatrash që të evakuohen në veri, duke thënë se kjo është për sigurinë e tyre pasi Hezbollahu "shkel" marrëveshjen e armëpushimit.
"Në dritën e shkeljes së marrëveshjes së armëpushimit nga Hezbollahu, IDF është e detyruar të veprojë me forcë kundër saj", tha sot në X zëdhënësi i Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF) për gjuhën arabe.
"Kushdo që është pranë operativëve, objekteve ose pajisjeve ushtarake të Hezbollahut po e vë jetën e tij në rrezik", tha ai, transmeton Telegrafi.
Pavarësisht një armëpushimi të shpallur midis Izraelit dhe Libanit, forcat izraelite dhe Hezbollahu vazhdojnë të sulmojnë njëri-tjetrin, me secilën palë që akuzon tjetrën për shkeljen e armëpushimit.
E diela ishte dita më vdekjeprurëse për vdekjet e civilëve në Liban që nga fillimi i armëpushimit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze, e cila raportoi 14 civilë të vrarë në të gjithë vendin.