Ushtria izraelite ka lëshuar një paralajmërim urgjent për banorët në dhjetëra fshatrash që të evakuohen në veri, duke thënë se kjo është për sigurinë e tyre pasi Hezbollahu "shkel" marrëveshjen e armëpushimit.

"Në dritën e shkeljes së marrëveshjes së armëpushimit nga Hezbollahu, IDF është e detyruar të veprojë me forcë kundër saj", tha sot në X zëdhënësi i Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF) për gjuhën arabe.

"Kushdo që është pranë operativëve, objekteve ose pajisjeve ushtarake të Hezbollahut po e vë jetën e tij në rrezik", tha ai, transmeton Telegrafi.

'Shenja premtuese' se Hamasi do të çmilitarizohet - thotë Sekretari i shtetit i SHBA-së

Pavarësisht një armëpushimi të shpallur midis Izraelit dhe Libanit, forcat izraelite dhe Hezbollahu vazhdojnë të sulmojnë njëri-tjetrin, me secilën palë që akuzon tjetrën për shkeljen e armëpushimit.

E diela ishte dita më vdekjeprurëse për vdekjet e civilëve në Liban që nga fillimi i armëpushimit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze, e cila raportoi 14 civilë të vrarë në të gjithë vendin.

