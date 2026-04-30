SHBA-të kërkojnë koalicion global për të rivendosur transportin detar në Hormuz
SHBA-të synojnë të formojnë një koalicion ndërkombëtar për të rivendosur lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, sipas raporteve.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka miratuar krijimin e Ndërtimit të Lirisë Detare (MFC), i përshkruar si një iniciativë e përbashkët nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së dhe Pentagoni, transmeton Telegrafi.
Plani, i raportuar nga The Wall Street Journal dhe agjencia e lajmeve Reuters, është detajuar në një dokument të dërguar ambasadave amerikane në përpjekje për të mbledhur mbështetje ndërkombëtare për projektin.
"MFC-ja përbën një hap të parë kritik në krijimin e një arkitekture sigurie detare pas konfliktit për Lindjen e Mesme. Ky kuadër është thelbësor për të siguruar sigurinë afatgjatë të energjisë, për të mbrojtur infrastrukturën kritike detare dhe për të ruajtur të drejtat dhe liritë e lundrimit në korridoret detare jetësore", thuhej në kabllogram.
Ai shtoi se ambasadat amerikane duhet t'ua dorëzojnë kërkesën diplomatike kombeve deri më 1 maj, por jo Rusisë, Kinës, Bjellorusisë, Kubës dhe "kundërshtarëve të tjerë të SHBA-së".
Pjesëmarrja mund të jetë në formën e diplomacisë, ndarjes së informacionit, zbatimit të sanksioneve, pranisë detare ose formave të tjera të mbështetjes, shtoi ai. /Telegrafi/