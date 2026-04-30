Ushtari britanik përshkruan përvojën në vijën e frontit në Lindjen e Mesme
Specialisti Ajror Wilkinson, pjesëtar i Skuadronit të 34-të të Forcave Ajrore Mbretërore (RAF), ka folur për përvojën e tij gjatë shërbimit në atë që ai e përshkruan si “vija e frontit në Lindjen e Mesme”, duke dhënë një pasqyrë të drejtpërdrejtë mbi kushtet e operacioneve ushtarake në rajon.
Në një video të publikuar nga Ministria britanike e Mbrojtjes, ai tregon se situata në terren ka ndryshuar ndjeshëm gjatë muajit të fundit.
Sipas tij, ka pasur një rritje të madhe të përdorimit të dronëve dhe raketave balistike, duke e bërë misionin më intensiv dhe më të ngarkuar se më parë.
Wilkinson shpjegon se “gjatë katër javëve të fundit, situata ka qenë dukshëm më e ngarkuar”.
Ai shton se kolegët e tij që kishin shërbyer më herët me njësinë 63 kishin raportuar një prani shumë më të ulët të kërcënimeve, duke përmendur vetëm disa raste të UAS-ve njëdrejtimësh, të njohur si dronë vetëvrasës.
Sipas tij, në atë periudhë nuk kishte shumë tension në rajon dhe aktiviteti ushtarak ishte relativisht i kufizuar. Megjithatë, kjo situatë ka ndryshuar shpejt në javët e fundit, ku ai vëren një rritje të ndjeshme si në numrin, ashtu edhe në vazhdimësinë e sulmeve me dronë dhe raketa.
“Nuk kishte shumë tension në rajon më herët, por gjatë katër javëve të fundit, volumi dhe vazhdimësia e UAS-ve njëdrejtimëshe dhe raketave balistike është rritur ndjeshëm”, theksoi ai, duke nënvizuar përshkallëzimin e situatës dhe intensifikimin e kërcënimeve ajrore në zonën e operacioneve. /Telegrafi/