Regjimi po ndërron në Iran, por pse kjo nuk po i pëlqen SHBA-së
Sipas një analize të publikuar nga Newsweek, brenda strukturave të pushtetit në Iran po ndodhin ndryshime të rëndësishme, ku roli i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) po forcohet ndjeshëm.
Në qendër të këtyre zhvillimeve qëndron gjeneralbrigadieri Ahmad Vahidi, i cili po shihet si një nga figurat më me ndikim në vendimmarrjen iraniane.
Presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar se ekzistojnë shenja të paqëndrueshmërisë në udhëheqjen ushtarake të Iranit, duke sugjeruar se disa figura kyçe po rrisin ndikimin e tyre si në fushën e betejës, ashtu edhe në negociatat ndërkombëtare.
Sipas analistëve, kjo mund të ndryshojë ekuilibrat e pushtetit në Teheran, transmeton Telegrafi.
Ahmad Vahidi, i emëruar në një rol të lartë brenda IRGC-së pas vrasjes së një komandanti të mëparshëm, ka një karrierë të gjatë në strukturat ushtarake dhe politike të Iranit.
Ai ka shërbyer si ministër i Brendshëm dhe i Mbrojtjes, si dhe ka qenë i lidhur me krijimin e forcave elitare Quds, të cilat kanë luajtur rol kyç në operacionet jashtë vendit.
Analistët e cituar në raport e përshkruajnë Vahidin si një figurë me ndikim në rritje, e cila mund të ketë rol përcaktues në orientimin e politikës së jashtme iraniane. Sipas tyre, forcimi i tij brenda sistemit mund të vështirësojë çdo përpjekje për marrëveshje me Shtetet e Bashkuara.
Ekspertët paralajmërojnë se mungesa e një udhëheqësi suprem me autoritet të plotë ka krijuar hapësirë për konsolidimin e figurave ushtarake, duke e zhvendosur qendrën e vendimmarrjes drejt IRGC-së.
Në këtë kontekst, disa analistë e shohin ngritjen e Vahidit si një zhvillim që mund të komplikojë më tej raportet SHBA–Iran, veçanërisht në çështjet e programit bërthamor dhe sigurisë rajonale.
Ndërkohë, debatet brenda Iranit dhe tensionet me Perëndimin vazhdojnë të thellohen, ndërsa struktura e pushtetit në Teheran duket se po hyn në një fazë të re riorganizimi. /Telegrafi/