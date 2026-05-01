Shtëpia e Bardhë reagon pas propozimit të ri iranian
Irani i ka dërguar SHBA-së propozimin e tij të fundit për t'i dhënë fund luftës nëpërmjet ndërmjetësve pakistanezë.
Lajmi vjen pasi negociatat midis Teheranit dhe Uashingtonit duket se kishin ngecur.
Të dy vendet arritën një marrëveshje për një armëpushim më 8 prill, por bisedimet kanë qenë në proces për të arritur një marrëveshje për një paqe më të përhershme.
Tani ka reaguar Shtëpia e Bardhë në lidhje me propozimin.
"Ne nuk japim detaje për bisedat private diplomatike", tha zëdhënësja Anna Kelly.
"Presidenti Trump ka qenë i qartë se Irani nuk mund të ketë kurrë një armë bërthamore dhe negociatat vazhdojnë për të siguruar sigurinë kombëtare afatshkurtër dhe afatgjatë të Shteteve të Bashkuara”, shtoi ajo. /Telegrafi/
