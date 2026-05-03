Çfarë përmban plani i paqes me 14 pika, i propozuar nga Irani?
Presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton një propozim me 14 pika të paraqitur nga Irani.
Dhe sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, ai ka hedhur vazhdimisht dyshime mbi shanset për sukses, duke e përshkruar atë si të pakënaqshëm.
"Ata ende nuk kanë paguar një çmim mjaftueshëm të madh për atë që i kanë bërë njerëzimit dhe botës", shkroi ai në postimin e tij të fundit në rrjetet sociale.
"Do t'ju njoftoj më vonë", tha ai para se të hipte në Air Force One dje, duke shtuar se "ata do të më japin formulimin e saktë tani".
Por çfarë parashihet në 14 pikat – që përfaqësojnë një kundërofertë ndaj planit me nëntë pika të Amerikës.
Dhe ndërsa një listë e plotë nuk është ende e disponueshme, kushtet përfshijnë sa vijon, sipas agjencisë gjysmëzyrtare shtetërore iraniane të lajmeve Tasnim, shkruan Sky News, përcjell Telegrafi.
- Garancitë e mossulmimit nga SHBA-të
- Tërheqja e forcave amerikane nga zonat përreth Iranit
- Heqja e bllokadës detare amerikane të Ngushticës së Hormuzit
- Një "mekanizëm i ri" për ngushticën
- Fundi i konfliktit Izrael-Hezbollah në Liban
- Lirimi i aseteve të ngrira iraniane
- Përfundimi i luftës në Iran brenda 30 ditëve
- Negociatat mbi programin bërthamor të Iranit do të zhvillohen pas përfundimit të luftës, për një muaj tjetër (raporton Axios)
Një version i mëparshëm i propozimit përfshinte një kusht që Uashingtoni të njihte të drejtën e Iranit për të pasuruar uranium për qëllime paqësore, edhe nëse Irani pranon ta pezullojë atë.
Por pa 14 pikat e plota të bëra publike, është e paqartë nëse ky kusht mbetet. /Telegrafi/