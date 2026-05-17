U dyshua për eksploziv, pajisja e vendosur në gomën e makinës në Korçë ishte GPS
Forcat xheniere të RENEA pas kontrollit të detajuar në mjetin Audi Caravan në Korçë kanë gjetur vetëm një GPS dhe jo lëndë eksplozive siç u dyshua më herët.
Burime të siguruara pranë policisë lokale bëjnë me dije se drejtuesi i mjetit është shoqëruar në ambientet e komisariatit të Korçës ku po merret në pyetje për të sqaruar më tepër rrethanat si dhe personat që ai mendon se janë të dyshuar për vendosjen e këtij objekti në makinën e tij
Ishte vet pronari i makinës ai që zbuloi objektin në orët e para të mëngjesit të sotëm, të vendosur në pjesën e pasmes të automjetit dhe me pas lajmëroi forcat e policisë të cilët kanë bërë rrethimin e zonës.
Më tej specialitetet xheniere të forcave RENEA bënë të mundur heqjen e objektit nga goma e pasme e mjetit. /euronews/