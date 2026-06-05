Rama “sy m’sy” me banorët e Zvërnecit: Investitorët e kanë blerë tokën ligjërisht
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sot në 5 qershor ka takuar banorët e Zvërnecit, ku do të shtrihet edhe projekti, që ka nxitur protesta.
Rama u shpreh se hetimi i SPAK nuk është për projektin, por është për një subjekt që ka shitur tokën. Përsëriti se përshëndet hetimet e SPAK.
“Ka njerëz që nuk kanë pronat e tyre me letra, por i kanë me fjalë apo të tjera. Çdo gjë shikohet në hipotekë. Për sa kohë ajo tokë është blerë nga investitorët, ajo është tokë e investitorëve ligjërisht për shtetin. Për një subjekt që ka shitur tokën, ka rezultuar se ka hetim për një subjekt. Prandaj është bllokuar fondi, por transaksioni ka ndodhur.
Fondi është bllokuar. Investitorët janë pronarë sot. Hetimi është pozitiv për këdo që fiton pronën me gjykatë. Hetimi nuk është për projektin, nuk zhvillohet për zhvillimin atje. Hetimi është për një subjekt që ka shitur tokën. Kush merr nga gjykata letrën që është trashëgimtar, do marrë paratë që i takon”, tha Rama.
Një tjetër banor tha se drejtësia është e korruptuar, ndaj dhe nuk beson hipotekat apo gjykatat. Po ashtu, qytetarët thanë se duan që të kthehet prona tek pronarët. Rama u përgjigj ndaj këtyre pyetjeve.
“Tani po nise me drejtësia e korruptuar e këto janë histori koti. Ne kemi pronarë në det. Kemi parcela në det. Edhe mbi shkëmbinj kanë dalë pronarë. Sigurisht që këtu është bëri nami me pronën. Mund të kesh shumë të drejtë, por të drejtën e gjen vetëm tek drejtësia.
Unë nuk jam duke iu shmangur të vërtetës. Punën me SPAK e kemi ndarë, SPAK ka punën e vet, ne si qeveri kemi punën tone”, u shpreh kryeministri Rama./Tv Klan