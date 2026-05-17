Momenti kur një burrë shtyp me veturë kalimtarët e rastit në Modena të Italisë – publikohen edhe pamjet kur qytetari çarmatos të dyshuarin
Një shofer lëndoi shtatë persona, katër prej tyre rëndë, kur drejtoi makinën në një trotuar në qytetin verior italian të Modenës të shtunën dhe më pas doli prej tij, ndoshta duke mbajtur një thikë, tha kryebashkiaku.
Dëshmitë e para të dëshmitarëve okularë thanë se shoferi, rreth të 30-ve, me sa duket "kishte për qëllim trotuarin, duke goditur një çiklist, pastaj u përplas ndërsa përplasi ballë për ballë një grua, e lënduar rëndë me të dyja këmbët e shtypura", tha kryebashkiaku Massimo Mezzetti për mediat lokale dhe agjencinë e lajmeve ANSA.
Makina më pas u përplas me një vitrinë dyqani, transmeton Telegrafi.
❗️🇮🇹 #Modena, #Italy — A driver deliberately plowed his car into pedestrians in the city center, then jumped out and stabbed a man trying to stop him.
At least 8 injured, 4 critically (one woman lost both legs). Suspect — 31-year-old Italian of Moroccan origin — detained.
— World Wide Leak (@leaklive1) May 16, 2026
"Ai u pa me një thikë në dorë, por nuk arriti të godiste askënd. Duket sikur po përpiqej të godiste dikë", tha kryebashkiaku.
Policia ka arrestuar shoferin dhe po e merr në pyetje, shtoi ai.
Janë publikuar edhe mediat kur vetura lëvizë me shpejtësi të madhe dhe shoferi qëllimshëm shtyp kalimtarët e rastit.
E në momentin që doli nga vetura dhe me thikë tentoi t’i vërsulet qytetarëve, aty u shfaq një kalimtar rasti që “neutralizoi” sulmuesin.
Udhëheqësit politikë italianë e kanë lavdëruar Luca Signorellin pasi ai ndihmoi në ndalimin e të dyshuarit që fshihej pas një masakre të dhunshme në qytetin verior italian të Modenës.
The heroic Italian who stopped the Moroccan terrorist in Modena.
"He tried to stab me in the heart and in the head."
YOU WILL NEVER BREAK US. 🇮🇹 pic.twitter.com/iamWNLSe7e
— Francesco 🇮🇹 (@SaP011) May 16, 2026
Luca Signorelli ishte midis civilëve që ndoqën të dyshuarin pasi automjeti u përplas në një dyqan. Gjatë konfrontimit, i dyshuari e sulmoi Signorellin me thikë, duke e goditur në kokë.
Pavarësisht lëndimit, Signorelli arriti ta ndalte sulmuesin. /Telegrafi/
