Sulm me dronë në Moskë
Dronët sulmuan Moskën dhe rajonin e Moskës natën e 16-17 majit. Banorët vendas kanë raportuar një numër të madh shpërthimesh.
Kryetari i bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin konfirmoi sulmin me dronë në kryeqytetin rus, transmeton Telegrafi.
Banorët vendas thonë se shpërthime të shumta u dëgjuan në të gjithë qytetin dhe sistemet ruse të mbrojtjes ajrore po reagonin.
Shpërthime u raportuan gjithashtu në qytetet e rajonit të Moskës, Khimki, Lobnya dhe Naro-Fominsk.
Kanalet Telegram të monitorimit publikuan video që tregonin disa dronë që fluturonin në formacion drejt rajonit të Moskës.
Një nga zjarret thuhet se shpërtheu në parkun teknologjik Elma. Fabrika specializohet në prodhimin e pajisjeve elektronike, instrumenteve matëse, pajisjeve optike dhe përpunimin e materialeve.
Rafineria e naftës në Moskë mund të ketë qenë gjithashtu në shënjestër. Sobyanin pretendoi se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar 114 dronë që shkonin drejt Moskës gjatë ditës. Raportet e hershme nuk treguan viktima.
U vendosën gjithashtu kufizime të përkohshme për mbërritjet dhe nisjet e fluturimeve në aeroportet Vnukovo, Domodedovo, Ramenskoye (Zhukovsky) dhe Sheremetyevo. /Telegrafi/
⚡🇺🇦🇷🇺 Drone Clash Over Moscow: Air Defenses Intercept Multiple Targets
Video circulating online shows Russian air defense systems engaging several Ukrainian drones in northwest Moscow. pic.twitter.com/1UA6zfcF1M
— Defence Index (@Defence_Index) May 17, 2026
A Muscovite watches as a Ukrainian drone is shot down over the Russian capital this morning. This drone raid has been ongoing for two hours now. pic.twitter.com/KZ2KlojM0s
— Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026
The fact that some drones over Moscow can make these turns without being impeded speaks volumes. More than 300 drones were used for the operation against targets in Moscow, Russia, and they have likely overwhelmed in some areas the Russian air defense. pic.twitter.com/QXkbJ2D3DV
— (((Tendar))) (@Tendar) May 17, 2026