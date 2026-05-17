Dronët sulmuan Moskën dhe rajonin e Moskës natën e 16-17 majit. Banorët vendas kanë raportuar një numër të madh shpërthimesh.

Kryetari i bashkisë së Moskës Sergei Sobyanin konfirmoi sulmin me dronë në kryeqytetin rus, transmeton Telegrafi.

Banorët vendas thonë se shpërthime të shumta u dëgjuan në të gjithë qytetin dhe sistemet ruse të mbrojtjes ajrore po reagonin.

Shpërthime u raportuan gjithashtu në qytetet e rajonit të Moskës, Khimki, Lobnya dhe Naro-Fominsk.

Kanalet Telegram të monitorimit publikuan video që tregonin disa dronë që fluturonin në formacion drejt rajonit të Moskës.

Një nga zjarret thuhet se shpërtheu në parkun teknologjik Elma. Fabrika specializohet në prodhimin e pajisjeve elektronike, instrumenteve matëse, pajisjeve optike dhe përpunimin e materialeve.

Rafineria e naftës në Moskë mund të ketë qenë gjithashtu në shënjestër. Sobyanin pretendoi se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar 114 dronë që shkonin drejt Moskës gjatë ditës. Raportet e hershme nuk treguan viktima.

U vendosën gjithashtu kufizime të përkohshme për mbërritjet dhe nisjet e fluturimeve në aeroportet Vnukovo, Domodedovo, Ramenskoye (Zhukovsky) dhe Sheremetyevo. /Telegrafi/




