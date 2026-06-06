Sulm masiv me dronë në vendlindjen e Putinit
Ukraina ka kryer një sulm të gjerë gjatë natës me dronë, duke goditur një sërë rajonesh brenda territorit të Rusisë.
Sipas raportimeve fillestare, objektivat e sulmit kanë qenë të lidhura kryesisht me infrastrukturën strategjike, përfshirë objekte ushtarake, depot e naftës dhe disa pika të rëndësishme portuale.
Ky operacion ajror me dronë është shtrirë në disa zona njëkohësisht, gjë që sugjeron një sulm të koordinuar në shkallë të gjerë.
Autoritetet ruse ende nuk kanë dhënë një vlerësim të plotë të dëmeve, ndërsa në disa rajone janë raportuar ndërprerje dhe masa emergjente pas shpërthimeve dhe ndërhyrjeve të mbrojtjes ajrore.
Një nga objektivat e përmendura nga burimet është edhe Fabrika Detare Kronstadt, një kantier i rëndësishëm detar që ndodhet pranë qytetit të Shën Petersburgut, vendlindjes së presidentit rus, Vladimir Putin. Ky objekt ka rëndësi strategjike për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e anijeve ushtarake ruse.
Sulmi ka ndodhur pak para ditës së fundit të Forumit të madh Ekonomik të Rusisë, një ngjarje që tradicionalisht mbledh përfaqësues të lartë politikë dhe ekonomikë nga brenda dhe jashtë vendit.
Koha e sulmit ka tërhequr vëmendje të veçantë, pasi përkon me një periudhë kur Rusia po përpiqet të paraqesë stabilitet dhe forcë ekonomike në arenën ndërkombëtare.
Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar në detaje për operacionin, në përputhje me praktikën e tyre të zakonshme për operacionet e dronëve brenda territorit rus, ndërsa situata mbetet në zhvillim dhe priten informacione të mëtejshme nga të dyja palët. /Telegrafi/