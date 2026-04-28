Emiratet e Bashkuara Arabe do të tërhiqen nga Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC) më 1 maj, tha agjencia shtetërore e lajmeve WAM e Emirateve të Bashkuara Arabe.

"Ky vendim është në përputhje me vizionin strategjik dhe ekonomik afatgjatë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe zhvillimin e sektorit të saj të energjisë, duke përfshirë përshpejtimin e investimeve në prodhimin vendas të energjisë", thuhet në deklaratë.

OPEC është një grup vendesh të mëdha prodhuese të naftës, që koordinon politikat e prodhimit për të ndikuar në furnizimin dhe çmimet globale të naftës, transmeton Telegrafi.

Ky veprim shënon një goditje të madhe për grupin më të madh eksportues të naftës në botë dhe anëtarin e tij kryesor, Arabinë Saudite.

OPEC së bashku përbën 36% të prodhimit botëror të naftës dhe së bashku kontrollon pothuajse 80% të rezervave totale të provuara në botë.

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kërkuar prej kohësh kuota më të larta të prodhimit të OPEC, duke reflektuar përpjekjet e tyre për të zgjeruar kapacitetin përtej niveleve të caktuara nga karteli.

OPEC u krijua në vitin 1960 nga Arabia Saudite, Irani, Iraku, Venezuela dhe Kuvajti. Emiratet e Bashkuara Arabe iu bashkuan shtatë vjet më vonë. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë