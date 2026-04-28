Çmimet e naftës rriten pavarësisht propozimit të Iranit për të rihapur Ngushticën e Hormuzit
Çmimet e naftës po vazhdojnë të rriten pavarësisht propozimit të Iranit për t'i dhënë fund bllokadës së Ngushticës së Hormuzit në këmbim të shtyrjes së negociatave bërthamore me Shtetet e Bashkuara.
Nafta e papërpunuar Brent, standardi ndërkombëtar, u rrit me 3 përqind të martën, pasi oferta e Teheranit nuk arriti të qetësojë shqetësimet e tregtarëve në lidhje me bllokimin e rrugës ujore kritike për furnizimet globale të karburantit.
Brent shkoi në 111.49 dollarë për fuçi, 13 përqind më shumë se e marta e javës së kaluar, hera e fundit kur standardi ra nën 100 dollarë.
Rritja e fundit erdhi ndërsa ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ndau propozimet për të rihapur ngushticën me bashkëbiseduesin Pakistan mes negociatave të ngecura të paqes midis Uashingtonit dhe Teheranit.
SHBA-të nuk kanë komentuar publikisht mbi propozimin iranian, i cili do ta linte mënjanë çështjen e mprehtë të programit bërthamor të Iranit për një datë të mëvonshme.
Kërcënimet e Iranit kundër transportit detar komercial e kanë ulur trafikun detar në ngushticë gjatë dy muajve të fundit, duke paralizuar një pjesë të konsiderueshme të furnizimeve botërore me naftë dhe burime natyrore.
Vetëm tetë anije kaluan ngushticën të dielën, nga 19 tranzitet një ditë më parë, sipas të dhënave të gjurmimit të anijeve të monitoruara nga platforma e inteligjencës detare Windward.
Para se SHBA-të dhe Izraeli të nisnin luftën e tyre kundër Iranit më 28 shkurt, mesatarisht 129 anije kalonin ngushticën çdo ditë, sipas UNCTAD.
Dhe bllokada dhe sulmet ndaj infrastrukturës rajonale të energjisë kanë ulur prodhimin global të naftës me 14.5 milionë fuçi në ditë, sipas një vlerësimi të Goldman Sachs.
Ekspertët e transportit detar dhe logjistikës kanë paralajmëruar se ka të ngjarë të duhen muaj që rrjedhat e energjisë të kthehen në normalitet, edhe nëse SHBA-të dhe Irani arrijnë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës.