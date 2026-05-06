Ushtria amerikane thotë se ka “qëlluar dhe çaktivizuar” një tanker me flamur iranian në Gjirin e Omanit
Ushtria amerikane tha se forcat e saj "qëlluan dhe çaktivizuan" një tanker me flamur iranian gjatë rrugës për në një port iranian në Gjirin e Omanit të mërkurën herët.
Siç thuhet më tej, një veprim i tillë erdhi, pasi ky i fundit injoroi paralajmërimet se po shkelte bllokadën detare amerikane.
Një avion luftarak i Marinës Amerikane qëlloi disa herë nga një top 20 mm, duke çaktivizuar M/T Hasna.
"Pasi ekuipazhi nuk iu përmbajtë paralajmërimeve të përsëritura, forcat amerikane çaktivizuan timonin e tankerit duke qëlluar disa herë nga topi 20 mm i një anijeje F/A-18 Super Hornet të Marinës Amerikane të nisur nga USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna nuk po kalon më tranzit drejt Iranit", tha Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM).
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 6, 2026
Siç theksohet më tej, "bllokada amerikane kundër anijeve që përpiqen të hyjnë ose të largohen nga portet iraniane mbetet në fuqi të plotë".
Më herët gjatë ditës, CENTCOM theksoi se bllokada kishte detyruar më shumë se 50 anije tregtare të ktheheshin dhe të ktheheshin në port.
Një veprim i tillë vjen në ditën kur po raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe Irani po afrohen drejt një marrëveshjeje mbi një memorandum njëfaqësh për t'i dhënë fund luftës në Gjirin Persik, siç ka thënë një burim nga ndërmjetësi Pakistan, i njohur me negociatat.
Burimi pakistanez tha se një raport i mëparshëm nga media amerikane Axios mbi memorandumin e propozuar ishte i saktë.
Raporti i Axios kishte cituar dy zyrtarë amerikanë dhe dy burime të tjera të njohura me diskutimet.
Axios raportoi të mërkurën se Shtëpia e Bardhë besonte se po i afrohej një memorandumi njëfaqësh për t'i dhënë fund luftës me Iranin, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump ndaloi një mision detar treditor për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
Raporti i Axios theksoi se SHBA-të prisnin përgjigje iraniane mbi disa pika kyçe në 48 orët e ardhshme. /Telegrafi/