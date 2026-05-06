SHBA-të dhe Irani po afrohen drejt një memorandumi për t'i dhënë fund luftës
Shtetet e Bashkuara dhe Irani po afrohen drejt një marrëveshjeje mbi një memorandum njëfaqësh për t'i dhënë fund luftës në Gjirin Persik, tha një burim nga ndërmjetësi Pakistan, i njohur me negociatat.
Burimi pakistanez tha se një raport i mëparshëm nga media amerikane Axios mbi memorandumin e propozuar ishte i saktë.
Raporti i Axios kishte cituar dy zyrtarë amerikanë dhe dy burime të tjera të njohura me diskutimet, transmeton Telegrafi.
"Do ta mbyllim këtë shumë shpejt. Po i afrohemi", tha burimi pakistanez.
Axios raportoi të mërkurën se Shtëpia e Bardhë besonte se po i afrohej një memorandumi njëfaqësh për t'i dhënë fund luftës me Iranin, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump ndaloi një mision detar treditor për të rihapur Ngushticën e Hormuzit.
Raporti i Axios tha se SHBA-të prisnin përgjigje iraniane mbi disa pika kyçe në 48 orët e ardhshme. Departamenti i Shtetit i SHBA-së dhe Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.
Ndër dispozita të tjera, tha Axios, marrëveshja do të përfshinte angazhimin e Iranit për një moratorium mbi pasurimin bërthamor, SHBA-në që pranon të heqë sanksionet e saj dhe të lirojë miliarda dollarë nga fondet e ngrira iraniane, dhe të dyja palët që heqin kufizimet rreth tranzitit përmes Ngushticës së Hormuzit.
Memorandumi i mirëkuptimit me një faqe dhe 14 pika po negociohej midis të dërguarve të SHBA-së, Steve Witkoff dhe Jared Kushner dhe disa zyrtarëve iranianë, si drejtpërdrejt ashtu edhe përmes ndërmjetësve, tha Axios.
Në formën e tij aktuale, memorandumi do të deklaronte fundin e luftës në rajon dhe fillimin e një periudhe 30-ditore negociatash mbi një marrëveshje të detajuar për të hapur ngushticën, për të kufizuar programin bërthamor të Iranit dhe për të hequr sanksionet e SHBA-së, shtoi Axios.
Kufizimet e Iranit për transportin detar përmes ngushticës dhe bllokada detare amerikane ndaj Iranit do të hiqen gradualisht gjatë asaj periudhe 30-ditore, tha Axios, duke cituar një zyrtar amerikan i cili shtoi se nëse negociatat dështojnë, forcat amerikane do të jenë në gjendje të rivendosin bllokadën ose të rifillojnë veprimet ushtarake.
Më parë, Trump njoftoi një pauzë për "Operacionin Liria", një mision i njoftuar të dielën për të udhëhequr anijet përmes ngushticës së bllokuar. Misioni nuk kishte arritur të sillte ndonjë rifillim domethënës të trafikut përmes rrugës ujore, ndërsa provokoi një valë të re sulmesh iraniane ndaj anijeve në ngushticë dhe ndaj objektivave në vendet fqinje.
Në incidentin e fundit, një kompani franceze e transportit detar raportoi të mërkurën se një nga anijet e saj të kontejnerëve ishte goditur në ngushticë një ditë më parë dhe se ekuipazhi i plagosur ishte evakuuar.
Duke njoftuar se po e ndalte misionin, Trump përmendi "përparim të madh" në negociatat me Iranin, pa dhënë detaje të mëtejshme.
"Ne kemi rënë dakord reciprokisht që, ndërsa Bllokada do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë, Operacioni Liria (Lëvizja e Anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit) do të ndalet për një periudhë të shkurtër kohore për të parë nëse Marrëveshja mund të finalizohet dhe nënshkruhet apo jo", shkroi Trump në mediat sociale.
Trump kishte nisur misionin detar për të udhëhequr anijet përmes ngushticës pasi tha se kishte të ngjarë të refuzonte propozimin e fundit të Iranit.
Oferta iraniane, e bërë javën e kaluar, përmbante gjithashtu 14 pika. Ai bëri thirrje për lënien mënjanë të diskutimit të çështjeve bërthamore deri pas përfundimit të luftës dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjes për transportin detar.
Në komentet mbi një vizitë në Kinë të mërkurën, Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araqchi, nuk përmendi komentet e fundit të Trump, por tha se Teherani po kërkonte "një marrëveshje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse".
Araqchi tha gjithashtu në një postim në mediat sociale se kishte folur në telefon me ministrin e Jashtëm të Arabisë Saudite dhe kishte theksuar rëndësinë e diplomacisë midis shteteve të rajonit për të parandaluar përshkallëzimin. /Telegrafi/