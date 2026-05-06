Pakistani mirënjohës ndaj Trump për pezullimin e ‘Operacionit Liria’ në Ngushticën e Hormuzit
Pakistani tha se është mirënjohës ndaj presidentit të SHBA-së, Donald Trump për pezullimin e Operacionit Liria në Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se kjo do të çojë në një “marrëveshje të qëndrueshme që siguron paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm” për rajonin.
Trump njoftoi se SHBA-të do të pezullojnë përkohësisht operacionin e tyre për të udhëhequr anijet përmes rrugës ujore duke ruajtur bllokadën, duke pretenduar se “është bërë përparim i madh drejt një marrëveshjeje të plotë dhe përfundimtare me përfaqësuesit e Iranit”.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, falënderoi presidentin e SHBA-së për vendimin e tij, duke shtuar se kjo ishte një përgjigje ndaj kërkesës së Pakistanit dhe vendeve të tjera, përkatësisht Arabisë Saudite.
“Mbretëria e Arabisë Saudite dhe vëllai im i dashur Princi i Kurorës dhe kryeministri i Arabisë Saudite, shkëlqesia e tij Princi Mohammed bin Salman, do të bëjnë një rrugë të gjatë drejt avancimit të paqes, stabilitetit dhe pajtimit rajonal”, tha Sharif në një postim në X.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi zhvilloi një telefonatë me homologun e tij saudit, Princin Faisal bin Farhan, të mërkurën, duke mbuluar zhvillimet e fundit në rajon. /Telegrafi/