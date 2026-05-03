Gati një muaj që kur SHBA dhe Irani ranë dakord për armëpushim - çfarë ka ndodhur që atëherë?
Po kalon gati një muaj që kur SHBA-të dhe Irani ranë dakord për herë të parë për një armëpushim.
Ja një vështrim se çfarë ka ndodhur me bisedimet midis Teheranit dhe Uashingtonit që atëherë:
7 prill: Trump paralajmëroi se “një qytetërim i tërë do të vdesë ” nëse Irani nuk pranon të përfundojë luftën dhe të rihapë Ngushticën e Hormuzit. Orë më vonë, shpallet një armëpushim dyjavor .
11 prill: Zyrtarët amerikanë dhe iranianë u takuan për bisedime ballë për ballë në Islamabad të Pakistanit, të cilat zgjasin 21 orë.
12 prill: Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance njoftoi se palët “nuk kanë arritur një marrëveshje”, kryesisht për shkak të refuzimit të Iranit për të braktisur programin e tij bërthamor. Udhëheqësi i negociatorëve iranianë, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha se SHBA-të nuk arritën të fitonin besimin e palës iraniane. Më vonë gjatë ditës, Trump tha se armëpushimi ende “po mbahet mirë”.
13 prill: SHBA-të zbatuan një bllokadë të porteve iraniane , ndërsa një zyrtar amerikan tha se SHBA-të dhe Irani janë ende të angazhuar në bisedime. Trump tha se nëse nuk arrihet një marrëveshje deri në fund të armëpushimit, "kjo nuk do të jetë e këndshme" për Iranin.
17 prill: Pasi Irani njoftoi se do të rihapë Ngushticën e Hormuzit në përgjigje të një armëpushimi të veçantë midis Izraelit dhe Libanit, Trump tha se bllokada e porteve iraniane nga SHBA-të do të vazhdojë derisa të arrihet një marrëveshje përfundimtare për t'i dhënë fund luftës. Irani deklaroi se do ta mbyllë përsëri ngushticën nëse bllokada vazhdon.
18 prill: Irani tha se po e mbyll përsëri Ngushticën e Hormuzit , duke fajësuar SHBA-në për "shkelje të besimit". Trump zbuloi se negociatat janë ende në vazhdim, por tha se Irani "u bë pak i sjellshëm" kur e mbylli përsëri ngushticën. Ghalibaf tha se SHBA-ja dhe Irani janë "ende larg një marrëveshjeje përfundimtare" në një intervistë me televizionin shtetëror.
19 prill: Trump njoftoi se përfaqësuesit e SHBA-së do të udhëtojnë për në Islamabad për një raund të dytë negociatash me Iranin. Burime iraniane të njohura me negociatat thanë se një delegacion që përfaqëson Teheranin do të udhëtojë gjithashtu për në Pakistan për bisedime, megjithëse media shtetërore iraniane raportoi se prania e Iranit në Islamabad nuk është konfirmuar .
20 prill: Zëdhënësi i ministrisë së jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha se “deri tani”, Irani “ nuk ka plane për raundin tjetër të negociatave”. Trump tha se është “shumë e pamundur” që ai të zgjasë armëpushimin, i cili sipas tij do të skadojë brenda dy ditësh.
21 prill: Trump deklaroi se pret të vazhdojë bombardimin e Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje për zgjatjen e armëpushimit deri të nesërmen. Ministri i Informacionit i Pakistanit tha se ai ende po përpiqet ta bindë Iranin të marrë pjesë në bisedime. Pasdite, Trump tha se do ta zgjasë armëpushimin derisa Irani të paraqesë një propozim për t'i dhënë fund konfliktit përgjithmonë.
22 prill: Ghalibaf deklaroi se një “armëpushim i plotë” do të kishte kuptim vetëm nëse nuk dëmtohet nga bllokada detare e SHBA-së. Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, e përsëriti këtë.
23 prill: Trump tha se ka “gjithë kohën e botës” për të arritur një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës, duke u thënë gjithashtu gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, “mos më nxitoni”, kur u detyrua të fliste për një orar.
24 prill: Burime i thanë CNN se Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi pritet të mbërrijë në Islamabad në mbrëmje. Zyrtarë të administratës Trump i thanë gjithashtu CNN se Trump po planifikon të dërgojë një delegacion amerikan në Pakistan për bisedime me Araghchin, por Baghaei tha se "nuk është planifikuar të zhvillohet asnjë takim midis Iranit dhe SHBA-së".
25 prill: Araghchi u takua me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sharif, në Islamabad, dhe më pas u largua nga vendi në mbrëmje. Trump tha se ka anuluar udhëtimin e planifikuar të delegacionit amerikan në Pakistan, për shkak të "luftërave të brendshme" midis udhëheqjes së Iranit.
27 prill: Media shtetërore iraniane, Fars, raportoi se Araghchi dha një listë të "vijave të kuqe" të Iranit që do t'i përcillte SHBA-së gjatë udhëtimit të tij në Pakistan. Një burim i njohur me çështjen tha se Irani ka paraqitur një propozim të ri që do të rihapte Ngushticën e Hormuzit, por e lë të paqartë gjendjen e bisedimeve mbi kërkesat kryesore të SHBA-së. Burimet i tregojnë CNN se Trump sinjalizoi se nuk ka gjasa ta pranojë propozimin e ri.
29 prill: Trump tha se ka hedhur poshtë propozimin e Iranit për heqjen e bllokadës amerikane dhe hapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke thënë se së pari dëshiron disa garanci për frenimin e programit bërthamor iranian. Ai gjithashtu tha e negociatat për t'i dhënë fund luftës me Iranin po zhvillohen "në mënyrë telefonike".
30 prill: Axios raportoi se Trump do të informohet mbi planet e reja për veprime të mundshme ushtarake në Iran, të cilat mund të përfshijnë një valë sulmesh “të shkurtra dhe të fuqishme”. Teherani njoftoi se do t’i përgjigjet çdo bombardimi të mëtejshëm të SHBA-së me “sulme të gjata dhe të dhimbshme”. Trump tha se vetëm ai dhe disa të tjerë e dinë gjendjen e vërtetë të bisedimeve me Iranin.
1 maj: Burime të njohura me procesin e negociatave i tregojnë CNN se Irani u ka dërguar një propozim ndërmjetësve pakistanezë, me të cilin Trump tha se “nuk është i kënaqur” . Udhëheqësi amerikan tha se opsionet e tij janë të përpiqet të bëjë një marrëveshje me Iranin ose “të shkojë dhe thjesht t’i shpërthejë”.
2 maj: Një zyrtar i lartë ushtarak iranian tha se një konflikt i ri me SHBA-në është "i mundshëm" pasi Trump hodhi poshtë propozimin e Iranit. Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim e Iranit raportoi se Teherani ka paraqitur një përgjigje prej 14 pikash ndaj një propozimi të SHBA-së, ndërsa Trump tha se së shpejti do të shqyrtojë një plan të ri nga Irani. Ai shtoi se "nuk mund ta imagjinojë që do të ishte i pranueshëm". /Telegrafi/