Irani: SHBA i është përgjigjur propozimit të fundit për paqe
Irani ka marrë një përgjigje nga SHBA-të ndaj propozimit të tij të fundit për paqe, thanë mediat iraniane të lidhura me shtetin.
Zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit tha se përgjigjja - e cila u dërgua nëpërmjet Pakistanit - tani po shqyrtohet.
SHBA-të ende nuk e kanë konfirmuar se i janë përgjigjur Teheranit.
Të shtunën, presidenti Donald Trump tha se "së shpejti do ta shqyrtojë planin që Irani sapo ka dërguar, por nuk mund ta imagjinojë që do të ishte i pranueshëm".
Media shtetërore iraniane tha se plani 14-pikësh i Teheranit i kërkonte Uashingtonit të tërhiqte forcat e tij nga afërsia e kufijve të Iranit, t'i jepte fund bllokadës detare të porteve iraniane dhe të ndërprisnin të gjitha armiqësitë - përfshirë ofensivën e Izraelit në Liban.
Gjithashtu, kërkoi që një marrëveshje midis dy vendeve të arrihet brenda 30 ditëve.