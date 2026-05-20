Franca përgatitet për një mision pastrimi të minave në Ngushticën e Hormuzit me Mbretërinë e Bashkuar
Franca po përgatitet për një mision pastrimi të minave në Ngushticën e Hormuzit, tha ministrja e forcave të armatosura të vendit.
Catherine Vautrin tha në radion franceze se nuk kishte "asnjë siguri" nëse Irani kishte vendosur mina, pas raporteve të SHBA-së se të paktën 10 mina u identifikuan në korridorin kryesor të transportit detar.
"Por në çdo rast ne po përgatitemi për domosdoshmërinë për të hequr potencialisht minat", shtoi ajo, transmeton Telegrafi.
Anije çminuese po dërgoheshin në rajon si pjesë e një misioni të mundshëm në të ardhmen të udhëhequr nga Franca-Britania për të hequr minat, shtoi ajo.
Ndryshe Britania e Madhe dhe Franca kanë refuzuar të jenë pjesë e drejtpërdrejtë e operacionit ushtarak të udhëhequr nga SHBA dhe Izraeli në Iran. /Telegrafi/