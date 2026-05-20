Garda Revolucionare e Iranit kërcënon SHBA-në me 'luftë përtej rajonit'
Garda Revolucionare e Iranit ka kërcënuar se do ta "zgjerojë luftën përtej rajonit" nëse SHBA-të sulmojnë përsëri Iranin.
Forca ushtarake iraniane tha se po i përgjigjej kërcënimeve nga "armiku amerikano-sionist", pasi Donald Trump dhe JD Vance paralajmëruan dje se mund të rifillojnë sulmet ushtarake nëse nuk ka marrëveshje paqeje me qeverinë iraniane.
"Ne ende nuk i kemi vendosur të gjitha kapacitetet e Revolucionit Islamik kundër tyre", tha forca ushtarake në një deklaratë, transmeton Telegrafi.
"Por tani, nëse agresioni kundër Iranit përsëritet, lufta e premtuar rajonale këtë herë do të shtrihet përtej rajonit, dhe goditjet tona shkatërruese në vende që nuk i prisni do t'ju çojnë në shkatërrim të plotë", thanë ndër tjera.
Irani më parë ishte hakmarrë kundër fushatës ushtarake SHBA-Izrael duke sulmuar vendet fqinje. /Telegrafi/