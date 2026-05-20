UEFA kundërshton FIFA-n, nuk i përkrah dy rregullat e reja
Sipas The Guardian, UEFA zyrtarisht ka hequr dorë nga ndjekja e shembullit të FIFA-s në lidhje me zbatimin e kartonëve të kuq automatikë për sjellje të pahijshme specifike të lojtarëve.
Rregullat e reja strikte përcaktojnë kartonë të kuq direkt për çdo lojtar që mbulon gojën gjatë përballjeve ose largohet nga fusha për të protestuar kundër vendimeve.
Të miratuara nga ligjvënësit e futbollit, IFAB, këto rregullore do të hyjnë në fuqi më 1 qershor, me zyrtarët e ndeshjeve të udhëzuar t'i zbatojnë ato në mënyrë strikte gjatë Kupës së Botës 2026.
Rregulli i ri pritet t’i ‘sakatojë’ futbollistët që mbulojnë gojën gjatë një grindjeje verbale me një kundërshtar
Megjithatë, refuzimi i qartë i UEFA-s do të thotë që këto udhëzime specifike disiplinore nuk do të zbatohen në turnetë e ardhshme të Ligës së Kampionëve për meshkuj dhe femra, edhe përkundër rastit që përfshiu Vinicius Junior të Real Madridit dhe Prestianni të Benficas.
FIFA nxiti me forcë për ndryshime pas një incidenti të profilit të lartë me mbulimin e gojës që përfshiu Viniciusin dhe një largimi të diskutueshëm nga Senegali në finalen e AFCON ndaj Marokut.
Ligat vendase ruajnë diskrecion të plotë, por meqenëse UEFA po i 'thyen' rregullat, është shumë e pamundur që sezonet e reja të gjejnë zbatim të gjerë në të gjithë futbollin evropian.