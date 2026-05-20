Skenari i çmendur që mund ta lë Liverpoolin jashtë Ligës së Kampionëve në xhiron e fundit të Ligës Premier
Barazimi i Bournemouthit kundër Manchester City me rezultat 1-1 në xhiron e parafundor të Ligës Premier mbrëmë (e martë) i lejoi Arsenalit të fitonte titullin, por gjithashtu i dha vetes mundësinë për një sukses historik.
Konkretisht, për shkak të asaj pike, Bournemouth mund të përfundojë në vendin e pestë dhe ne mund të shohim një rezultat të paimagjinueshëm të luftës për një vend që çon në Ligën e Kampionëve.
Para xhiron së fundit, në vendin e pestë, të fundit që çon në Ligën e Kampionëve, është Liverpooli. Bournemouth është tre pikë prapa, por mund të përfundojë duke ndarë vendin e pestë me Reds.
Liverpooli aktualisht kryeson tabelën (59 pikë, diferenca e golave +10) përpara Bournemouth (56 pikë, diferenca e golave +4). Megjithatë, një kombinim i rezultateve nga xhiro e fundit: fitorja 5-0 e Bournemouth kundër Nottingham Forest dhe humbja 1-0 e Liverpool kundër Brentford do t'i barazonte klubet në të gjitha kriteret.
🚨 Liverpool might have to play in a PLAYOFF for Champions League football 🤯
If Bournemouth win 5–0 vs Forest & Liverpool lose 1–0 vs Brentford, they would be level on:
• Points – 59
• Goal Difference – +9
• Goals Scored – 62
• Head-to-Head – 1 win each
• H2H Away Goals –… pic.twitter.com/SUAwkIiyV0
— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 20, 2026
Ato mund të jenë të barabarta në të pesë kriteret
Liverpooli dhe Bournemouthi do të kishin të njëjtin numër pikësh, diferencë golash, numër golash të shënuar dhe rekord në ndeshjet kokë më kokë, duke përfshirë edhe golat në udhëtim.
Ky është rendi sipas të cilit ekipet në Angli përcaktohen se kush ka avantazhin kur kanë të njëjtin numër pikësh. Nëse rezultatet e lartpërmendura të Liverpoolit dhe Bournemouthit do të përkonin, në atë rast specifik, rregullat e Ligës Premier kërkojnë që të luhet një ndeshje ‘play-off’.
“Reds” dhe “Cherries” do ta luanin ndeshjen në fushë neutrale dhe fituesi do të shkonte në Ligën e Kampionëve, ndërsa humbësi në Ligën e Evropës.
Anglezët shkruajnë se duhet të ndodhin shumë gjëra që të ndodhë një kryevepër, por se kjo nuk është aq e paimagjinueshme duke pasur parasysh formën e klubeve.
Liverpooli ka marrë vetëm një pikë në tre ndeshjet e fundit, ndërsa Bournemouthi ka tre fitore dhe dy barazime në pesë ndeshjet e fundit. /Telegrafi/