Mikel Arteta zgjedh transferimin e parë të Arsenalit pasi fituan Ligën Premier
Pasi fituan Ligën Premier, duke e kurorëzuar një rrugëtim shtatëvjeçar drejt madhështisë, Mikel Arteta e ka zhvendosur menjëherë fokusin nga festimet te objektivi i radhës: ta mbajë trofeun edhe sezonin tjetër.
Arsenali e mori titullin praktikisht “në pjatë”, pasi Manchester City dështoi të fitojë ndaj Bournemouthit, që po lufton për një vend në Ligën e Kampionëve. Megjithatë, ky triumf erdhi si përmbyllje e një sezoni të ndërtuar mbi një strukturë të fortë mbrojtëse, e cila u shndërrua në katalizatorin e formulës fituese të “Topçinjve”.
Tani, kjo bazë pritet të forcohet edhe më shumë, pasi Arteta po kërkon të sjellë një mesfushor defansiv të lëvizshëm që do të luante përkrah Declan Rice dhe raportohet se trajneri i Arsenalit e ka gjetur tashmë emrin që dëshiron.
Pas përpjekjeve për t’i mbuluar mungesat dhe problemet e formës te Martin Zubimendi, si dhe duke e shfrytëzuar Mikel Merinon në role të improvizuara, Arteta thuhet se e ka identifikuar Sandro Tonalin si një profil të dëshmuar në Ligën Premier dhe një përshtatje ideale për skuadrën.
Tonali aktualisht është nën kontratë me Newcastle, por mediat italiane raportojnë se mesfushori është i pakënaqur në verilindje të Anglisë dhe dëshiron të rikthehet te një skuadër që luan në Ligën e Kampionëve.
Po ashtu, Newcastle thuhet se mund të detyrohet të shesë gjatë verës, pasi nuk arriti të sigurojë të ardhura përmes kualifikimit në garat evropiane.
Në këtë kontekst, shifra prej 60 milionë funtesh që përmendet për Tonalin mund t’i shërbejë klubit për të krijuar hapësirë për riinvestime.
Sipas TuttoJuve, në krye të garës aktualisht është Arsenali. Mediumi italian pretendon se Juventusi ka dalë jashtë loje, ndërsa Tonali po e shijon futbollin në Angli
Raporti shton se Arteta është një admirues i madh i “intensitetit dhe lidershipit” të Tonalit dhe beson se ai do të përshtatej menjëherë në një skuadër kaq konkurruese./Telegrafi/