Ndryshimi rrënjësor, buxheti dhe një detaj simbolik: Ja si e ndërtoi Arteta 'SuperArtsenal'-in e tij
Mikel Arteta e ka udhëhequr tashmë Arsenalin drejt titullit pas tre vitesh si nën-kampion dhe gjashtë vitesh e gjysmë (që nga dhjetori 2019) që kur iu bashkua klubit ku luajti për pesë sezone (2011-16).
Arsenali u shpall kampion i Ligës Premier pas 22 vitesh pritje, pasi të martën mbrëma Manchester City barazoi 1-1 me Bournemouth në xhiron e fundit, duke ia siguruar Topçinjve titullin një xhiro para fundit.
Por si erdhi deri tek ky triumf, gazeta Marca i ka hedhur një vështrim nga afër i transformimit të klubit nën udhëheqjen e Artetas.
Një ndryshim rrënjësor pas Wenger
Pas 22 vitesh 'Wengerizëm' (1996-2018), Arsenali, i cili arriti kulmin nën drejtimin e francezit, ishte gjithashtu i rrënjosur në shumë nga strukturat e tij. Unai Emery (korrik 2018-dhjetor 2019) u përpoq dhe hasi pengesa, por nuk fitoi mbështetjen e pronarëve.
Mikel, një njeri i klubit, ndryshoi gjithçka, nga modifikimet fizike në London Colney, shtëpinë e klubit, deri te, më e rëndësishmja, energjia që përshkonte vendin.
Besimi i pronarëve
Natyrisht, asgjë nuk do të kishte qenë e mundur pa mbështetjen e pronarit të shumicës së Arsenalit, amerikanit Enos Stanley Kroenke, një manjat që zotëron gjithashtu Los Angeles Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL) dhe Colorado Rapids (MLS).
Marrëdhënia me Artetan është e jashtëzakonshme, si tani që kanë fituar ashtu edhe më parë, kur po ndërtohej ekipi pa fituar trofe të mëdhenj.
Buxheti
Pa para, është e pamundur të garosh në ligën më të mirë në botë (dhe më të mbivlerësuarën). Dhe është e vërtetë që Mikel ka qenë në gjendje të përdorë arkën e tij të çeqeve për të ndërtuar gjëra.
Gjatë kohës së tij, pa llogaritur të ardhurat, klubi ka shpenzuar mbi 1 miliard euro për transferime, një shifër, e pranuar, që nuk është shumë larg ose më pak se ajo e Manchester Cityt, Manchester Unitedit, Chelseat ose Liverpoolit.
Një simbol ndryshimi
Një pemë, ajo që shihni në foto. Herë pas here kemi pasur mundësinë të jemi në zyrën e Artetës, dhe pikërisht përpara saj është kjo pemë, të cilën trajneri bask e mbolli kur mbërriti.
Ishte një simbol. Duhej të ujitej çdo ditë që të rritej, njësoj siç bënte me klubin. Sot, është një pemë e fortë dhe e shëndetshme me shumë hapësirë për t’u rritur. Një simbol i vërtetë.
Blerje thelbësore
David Raya, Declan Rice dhe Martin Odegaard. Nga paratë e shpenzuara për transferime, kanë dalë disa emra kyç që tani përbëjnë shtyllën kurrizore të ekipit.
Raya mbërriti nga Brentford në vitin 2023 për 32 milionë euro; Rice nga West Ham për 116 milionë euro po atë vit; dhe kapiteni Odegaard për 35 milionë euro në vitin 2021 nga Real Sociedad. Lojtarë të afirmuar, por me hapësirë për përmirësim në mjedisin e duhur.
Të gjithë të plotësuar nga lojtarë të shkëlqyer mbështetës si Kai Havertz dhe Mikel Merino, dhe dy qendërmbrojtësit magjikë: William Saliba (30 milionë euro, Saint-Etienne, 2019) dhe Gabriel Magalhaes (26 milionë euro, Lille, 2020).
Carteta... dhe akademia e të rinjve
Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly dhe Max Dowman. Akademia e Qendrës së Trajnimit Sobha vazhdon të japë fryte. Me ish-lojtarin gjerman Mertesacker si udhëheqës (ai që atëherë është larguar nga klubi), disa të rinj janë vendosur në ekipin Artetas, si Saka (24 vjeç), kapiteni i dytë i ekipit; mbrojtësi/mesfushori Lewis-Skelly (19 vjeç); dhe anësori anglez Dowman (16 vjeç), i cili tashmë ka thyer disa rekorde të hershme në klub dhe në Ligën Premier.
Stafi i trajnerëve
Mikel Arteta beson fuqimisht në punën në grup. "Ai gjithmonë përpiqet të krijojë sinergji", thonë burime brenda klubit. Ai riorganizoi zhveshtores, dhomat e mbledhjeve... në mënyrë që të gjithë të mund të ishin së bashku. Kështu funksionojnë.
Dhe ai i jep merita të mëdha (maksimumin) stafit të tij të trajnerëve, të udhëhequr nga krahu i tij i djathtë francez, Nico Jover, të cilin e nënshkroi në vitin 2021 dhe i cili ka revolucionarizuar metodologjinë e klubit, duke e bërë Arsenalin ekipin më të mirë në botë për goditjet standarde.
Pjesa tjetër e ekipit (pothuajse të gjithë spanjollë) është e re dhe e përgatitur mirë, me Inaki Cana (trajner portierësh) në krye.
E ardhmja
Kushdo që mendon se kjo mbaron këtu nuk e njeh Artetan, i cili ka energjinë, mbështetjen dhe moshën e re për shumë më tepër. Kontrata e Mikelit u rinovua në vitin 2024 deri në vitin 2027, por në realitet, dhe veçanërisht me këtë sezon të Ligës Premier, kontrata e tij është simbolikisht për jetë.
Niveli i besimit të pronarëve në projektin e tij është i pakufishëm. Ka shumë më tepër 'Artetismo' që do të vijë. /Telegrafi/