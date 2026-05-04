Marina iraniane pretendon se janë shkrepur të shtëna paralajmëruese pranë luftanijeve amerikane
Marina iraniane ka thënë se ka qëlluar të shtëna paralajmëruese pranë shkatërruesve të marinës amerikane që operojnë pranë Ngushticës së Hormuzit.
Marina "zbuloi shkatërrues amerikanë pranë Ngushticës së Hormuzit dhe lëshoi paralajmërime, duke përfshirë të shtëna paralajmëruese, duke paralajmëruar për pasojat e asaj që e përshkroi si veprime të rrezikshme", sipas transmetuesit shtetëror IRIB.
"Pasi shkatërruesit amerikanë thuhet se injoruan paralajmërimet fillestare, forcat iraniane lëshuan një paralajmërim të dytë, më të drejtpërdrejtë, duke deklaruar se çdo përpjekje për të hyrë në ngushticë do të konsiderohej shkelje e armëpushimit dhe do të shkaktonte një përgjigje", raportoi IRIB.
"Forcat detare iraniane qëlluan të shtëna shtesë paralajmëruese - duke përfshirë raketa dhe dronë luftarakë - pranë anijeve", shtoi deklarata e marinës.
Shkatërruesit me raketa të drejtuara të Marinës Amerikane aktualisht po operojnë në Gjirin Persik pasi kanë kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së, dhe "forcat amerikane po ndihmojnë në mënyrë aktive përpjekjet për të rivendosur tranzitin për anijet tregtare", tha ajo në një postim në X.