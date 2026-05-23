Mourinho i gatshëm t’i largojë dhjetë lojtarë nga Real Madridi – përfshirë një emër të madh
Jose Mourinho raportohet se është gati të lejojë largimin e 10 lojtarëve të Real Madridit sapo të marrë drejtimin e skuadrës, përfshirë edhe një emër befasues.
Thuhet se Mourinho ka zhvilluar bisedime me presidentin e klubit, Florentino Perez, për ta marrë postin e trajnerit në sezonin e ardhshëm.
Mediumi portugez Record pretendon se, nëse merr drejtimin, Mourinho do të miratojë largimet e portierit Andriy Lunin, mbrojtësve Fran Garcia dhe Ferland Mendy, mesfushorit Dani Ceballos dhe sulmuesit Gonzalo Garcia.
Të gjithë këta emra kanë qenë kryesisht lojtarë stoli këtë sezon ose, në rastin e Mendyt, janë përballur me probleme serioze me lëndime.
Mendy aktualisht është duke u rikuperuar nga një dëmtim i rëndë i tendinit të muskulit në këmbën e djathtë, që pritet ta lërë jashtë edhe në fillim të përgatitjeve parasezonale.
Eduardo Camavinga, i cili ka zhvilluar 43 paraqitje në të gjitha garat në pozicione të ndryshme këtë sezon, raportohet gjithashtu se mund të largohet.
23-vjeçari u la jashtë listës së Francës me 26 lojtarë për Kupën e Botës këtë verë dhe tashmë është lidhur me kalime te Manchester United dhe Liverpool.
Një tjetër emër më surprizues në listën e lojtarëve që mund të largohen është Federico Valverde, i cili nuk ka luajtur për Realin që prej momentit kur pësoi një dëmtim traumatik në tru, pas një përplasjeje në stërvitje me bashkëlojtarin Aurelien Tchouameni.
Por surpriza më e madhe nga të gjithë emrat e përfolur për largim është ylli i sulmit, Vinicius Junior.
25-vjeçari brazilian ka shënuar 22 gola dhe ka regjistruar 10 asistime në të gjitha garat këtë sezon, pas një fillimi të ngadaltë të kampanjës nën drejtimin e Alonsos.
Megjithatë, jo për shkak të paraqitjeve, Record raporton se shqetësimi i Real Madridit për mungesën e një marrëveshjeje për rinovimin e kontratës së Viniciusit po ushqen zërat për largimin e tij./Telegrafi/