Real Madridi po e konsideron yllin e Sunderlandit si transferimin e parë të Mourinhos
Real Madridi raportohet se ka në shënjestër një yll surprizë të Sunderlandit, i cili mund të bëhet nënshkrimi i parë i Jose Mourinhos në mandatin e tij të dytë në “Santiago Bernabeu”.
Sipas raportimeve, Mourinho ka rënë dakord për një kontratë dyvjeçare për t’u rikthyer te “Los Blancos”, 13 vjet pasi u shkarkua pas periudhës së tij të parë në krye të klubit.
Ai pritet të largohet nga posti i trajnerit të Benficës për ta zëvendësuar ish-lojtarin e tij, Alvaro Arbeloa, i cili njoftoi të premten se do të largohet nga roli i tij pas një sezoni pa trofe.
Tashmë kanë nisur të qarkullojnë emra për objektivat e afatit kalimtar të verës. Defensa Central pretendon se përforcimi i krahut të djathtë të mbrojtjes është prioritet, pasi kapiteni veteran Dani Carvajal pritet të largohet pas 27 trofeve të fituar në 23 vjet me klubin.
Trent Alexander-Arnold pritet të qëndrojë edhe për një sezon të dytë, por Reali kërkon një alternativë shtesë në të djathtë dhe po shikon tre lojtarë nga Liga Premier – mes tyre edhe Trai Hume i Sunderlandit.
Mbrojtësi nga Irlanda e Veriut pati një sezon të parë mbresëlënës në Ligën Premier, duke luajtur 36 ndeshje për Sunderlandin, i cili ende mund të sigurojë kualifikimin në garat evropiane sezonin e ardhshëm.
24-vjeçari, i cili ka kontratë deri në vitin 2030, shihet si një opsion me kosto të ulët për Realin, ndërsa përmendet edhe një shumë e mundshme prej rreth 22 milionë euro.
Në Ligën Premier, emra të tjerë të përmendur si objektiva të mundshëm për Realin janë Josh Acheampong i Chelseat dhe Matt Wieffer.
Ndërkohë, në listën e shkurtër përfshihen gjithashtu Vanderson i Monacos dhe Givairo Read i Feyenoordit./Telegrafi/