“Është një nder i madh”, objektivi kryesor i Mourinhos flet për interesimin e Real Madridit
Kapiteni i Sporting Lisbonës, Morten Hjulmand, ka pranuar se përmendja e emrit të tij për një transferim te Real Madridi është një “nder i madh”, teksa spekulimet për të ardhmen e tij po shtohen.
Reprezentuesi danez është shndërruar në një nga objektivat kryesorë të gjigantëve spanjollë, përpara një vere të rëndësishme ndryshimesh në “Santiago Bernabeu”.
Hjulmand ka reaguar ndaj raportimeve të shumta që e lidhin me një kalim të bujshëm në kryeqytetin spanjoll.
Kapiteni i Sportingut ka qenë në formë të jashtëzakonshme në Primeira Liga dhe paraqitjet e tij kanë tërhequr vëmendjen e drejtuesve të Real Madridit, që synojnë të rifreskojnë opsionet në mesfushë për sezonin e ardhshëm.
Duke folur për zërat, Hjulmand nuk e fshehu krenarinë për interesimin e klubit që ka fituar 15 herë Ligën e Kampionëve.
“Është një nder i madh për mua ta shoh emrin tim të lidhur me një klub si Real Madridi, por unë jam te Sportingu dhe kam shumë dashuri për këtë klub”.
“Prandaj, fokusi im është të jem këtu dhe te ndeshja e nesërme. Për të ardhmen time do të flas pas ndeshjes së nesërme, kjo është e sigurt”.
“Sa i përket faktit nëse do të jem titullar, jam stërvitur mirë, por kjo varet nga trajneri”, u shpreh ai.
Për ta siguruar nënshkrimin e tij, Real Madridi mund të duhet të paguajë rreth 50 milionë euro./Telegrafi/