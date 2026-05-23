Frikë te PSG-ja, dy yjet e mëdhenj mungojnë në stërvitje një javë para finales me Arsenalin
PSG po hyn në javën vendimtare para finales së Ligës së Kampionëve ndaj Arsenalit, por situata me disa nga yjet kryesorë ka ngritur shqetësime serioze brenda kampit parisien.
Sipas asaj që konfirmon “L’Equipe”, Achraf Hakimi dhe Ousmane Dembele munguan në testin e brendshëm të ekipit (scrimmage) të zhvilluar të shtunën, vetëm pak ditë para ndeshjes më të rëndësishme të sezonit.
Seanca stërvitore me intensitet të lartë u mbajt në orën e drekës dhe u ndoq nga dhjetëra ultras të PSG-së në Budapest, të cilët krijuan atmosferë mbështetëse për skuadrën.
Ndërkohë që lajmi pozitiv ishte rikthimi i Willian Pacho dhe Nuno Mendes, mungesat e Hakimit dhe Dembélés morën gjithë vëmendjen, pasi bëhet fjalë për dy figura kyçe në skemën e PSG-së.
Hakimi, sipas raportimit, është kufizuar vetëm në ushtrime individuale për shkak të një problemi të vazhdueshëm në kofshë, i cili i është shfaqur pas ndeshjes ndaj Bayern Munichut. Stafi mjekësor po e trajton me kujdes, për të mos rrezikuar përkeqësim.
Në anën tjetër, situata e Dembeles duket edhe më shqetësuese: anësori francez ka qëndruar brenda nën mbikëqyrje të afërt mjekësore, pasi po vuan nga një parehati e vazhdueshme në pulpë, e cila po konsiderohet serioze.
Me finalen që afrohet dhe koha që po shkurtohet, PSG tani është në një garë me kohën për t’i pasur dy yjet të gatshëm – në një ndeshje ku çdo mungesë mund të jetë vendimtare./Telegrafi/