Jose Mourinho e përcjellë Bayern – Stuttgart për Olise, i reagon presidenti i Bayernit: Shiko edhe me pesë sy, nuk ka shanse
Presidenti i Bayern Munichut Uli Hoeneb ka rikonfirmuar se ylli i skuadrës Michael Olise nuk është në shitje.
Trajneri Jose Mourinho është i pranishëm në finalen e Bayernit ndaj Stuttgartit në Kupën e Gjermanisë, ku sipas mediave, është i pranishëm për ta shikuar yllin francez, të cilin Real Madridi e ka si transferim të ëndrrave.
Megjithatë, shpejtë ka ardhur përgjigja e gjigantit gjerman, që iu rikujtuan madrlenëve se anësori nuk është në shitje.
“Mourinho mund t’i mbajë pesë sy në Olise. Ai nuk do ta merr atë”, deklaro Hoeneb.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: José Mourinho is at the stadium to watch Bayern vs Stuttgart tonight 👀
According to @Plettigoal, he will keep an eye on Real Madrid's dream target Michael Olise 😮
Bayern president Uli Hoeneß: "Mourinho can keep five eyes on Olise. He won't get him." ❌… pic.twitter.com/CoLcacdYmx
Në bazë të raportimeve, Bayerni e konsideron të paprekshëm Olise dhe nuk do të pranonte as ndonjë ofertë të çmendur financiare prej 200 milionë eurove.
Ndërkohë, Real Madridi pritet të bëjë një revolucion në skuadër, ku kanë vendosur mbi shtatë lojtarë në shitje./Telegrafi/