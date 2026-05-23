Florentino Perez merr miratimin për të kandiduar për president të Real Madridit pa paraqitur garanci bankare
Presidenti aktual i Real Madridit, Florentino Perez ka marrë miratimin për të kandiduar edhe për një mandat tjetër në krye të klubit më të madh spanjoll.
Sipas gazetës Marca, Bordi Zgjedhor i Real Madridit ka miratuar zyrtarisht dhe ka shpallur kandidaturën presidenciale të Florentino Perez si plotësisht të vlefshme.
Në një takim të shtunën në mëngjes, bordi konfirmoi unanimisht se Perez i ka përmbushur në mënyrë strikte të gjitha kërkesat e nevojshme për të kandiduar për këtë post.
Çështja kryesore është se presidenti në detyrë nuk kërkohet të paraqesë ndonjë garanci bankare ose mbështetje financiare prej shumë milionë eurosh për të siguruar kandidaturën e tij.
💥 OFICIAL | Florentino Pérez presenta con validez su candidatura a la presidencia del Real Madrid
✅ "Habiéndose examinado, y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos, esta Junta Electoral adopta por unanimidad proclamar válida la candidatura"
Ky përjashtim specifik jepet ligjërisht sipas dispozitave strikte të Nenit 40.C.5 të statuteve aktuale sociale të Real Madridit.
Përfaqësuesit e Perezit paraqitën zyrtarisht dokumentacionin e kërkuar, përfshirë programin e tij të detajuar zgjedhor, para bordit të premten pasdite.
💣 Atención a la lona de Florentino Pérez que acaba de aparecer en un edificio de Madrid cercano al Bernabéu
🏆 "Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París, Londres..."
➡️ "Mucha historia por hacer. Florentino Pérez 2026"
Ekzekutivi me përvojë të gjatë tani po kërkon zyrtarisht mandatin e tij të tetë të përgjithshëm, pasi ka kandiduar me sukses pa kundërshtarë gjatë ciklit të mëparshëm zgjedhor.
Ndërkohë, sfiduesi Enrique Riquelme ka negociuar kredi të mëdha bankare për të siguruar garancinë e veçantë prej 187 milionë eurosh të nevojshme për fushatën e tij. /Telegrafi/