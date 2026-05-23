Barcelona po e mban nën vëzhgim situatën e Mallorcës për të nënshkruar me Vedat Muriqin
Bordi i Barcelonës i ka vënë syrin njërit prej yjeve më të spikatur të La Ligës për të forcuar opsionet e saj sulmuese. Objektivi kryesor i stafit teknik të klubit katalunas është të nënshkruajë sulmuesin kosovar, Vedat Muriqi, për sezonin e ardhshëm të ligës.
Planet sportive të skuadrës së Barcelonës janë lënë plotësisht në hije nga largimi përfundimtar i sulmuesit legjendar polak Robert Leëandoëski. Golashënuesi veteran do të largohet nga skuadra e parë sapo sezoni aktual të përfundojë zyrtarisht.
Përballë kësaj mungese të rëndësishme, stafi i trajnerëve, i udhëhequr nga trajneri gjerman Hansi Flick, është duke kërkuar lojtarë që mund të ofrojnë zgjidhje të ndryshme.
Trajneri gjerman është një admirues i vetëshpallur i aftësisë ajrore, fuqisë fizike dhe agresivitetit të jashtëzakonshëm të futbollistit prizrenas. Rekordi i golave të Muriqit për Mallorcan është thjesht i pamohueshëm, me 22 gola në 36 ndeshje zyrtare.
Megjithatë, e ardhmja e 31-vjeçarit është e lidhur ngushtë me situatën dramatike të klubit të tij. Ekipi i drejtuar nga Martin Demichelis aktualisht ndodhet në vendin e 19-të në tabelë me vetëm një ndeshje vendimtare të mbetur. Ata janë tre pikë larg vendit të sigurt, të mbajtur aktualisht nga si Elche, Levante dhe Osasuna.
Kjo situatë e pasigurt mund të paraqesë një mundësi unike transferimi për shkak të klauzolave të veçanta në kontratën e tij. Nëse Mallorca bie nga kategoria, tarifa automatike e ndërprerjes së kontratës së sulmuesit do të ulet ndjeshëm.
Barcelona po e monitoron nga afër rezultatin e mundshëm të ndeshjes së fundit të LaLigas, e vetëdijshme se tarifa fillestare e transferimit prej 40 milionë eurosh mund të përgjysmohet ose edhe më shumë.
Drejtuesit e klubit nga Camp Nou e konsiderojnë këtë nënshkrim të mundshëm si një grusht shteti absolut për të zgjidhur situatat më sfiduese. /Telegrafi/