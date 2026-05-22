Barcelona konfirmon transferimin e parë të verës
Hamza Abdelkarim është shumë pranë që të bëhet lojtar i Barcelonës në mënyrë të përhershme. Klubi blaugrana ka vendosur tashmë ta aktivizojë opsionin e blerjes të rënë dakord me Al-Ahly.
Marrëveshja pritet të jetë rreth tre milionë euro, një shumë e përballueshme për një futbollist me potencial të madh. Në mes të tensioneve ekonomike, Barcelona e sheh këtë si një mundësi të mirë në treg.
Hamza erdhi në dimër nga Al-Ahly në formë huazimi, me të drejtë blerjeje. Përshtatja e tij ka qenë e shpejtë, ndonëse jo pa pengesa.
Sulmuesi egjiptian nuk arriti t’i bashkohej më herët Barça Atletic për shkak të problemeve burokratike. Megjithatë, skuadra Juvenil A i ofroi një platformë ideale për të konkurruar.
Në Ciutat Esportiva flitet për një sulmues ndryshe. Ai ka forcë, instinkt, lëvizshmëri dhe një lehtësi të jashtëzakonshme për t’u gjendur në pozicione shënimi.
Shpërthimi i tij e bindi plotësisht Barcelonën në fazën e fundit të sezonit. Het-triku ndaj Montecarlos ishte një sinjal shumë i qartë.
Sipas Mundo Deportivo, marrëveshja mes Barcelonës dhe Al-Ahlyt përfshinte një opsion blerjeje afër tre milionë eurosh, shifër që mund të rritet me bonuse në varësi të zhvillimit të lojtarit.
Barcelona ka vendosur të veprojë para se vlera e tij të rritet ndjeshëm. Thirrja e tij për Kupën e Botës me Egjiptin e ka përshpejtuar edhe më shumë procesin.
Prania e tij në Kupën e Botës do të jetë një provë me ekspozim maksimal. Ajo mund të shërbejë edhe si një vitrinë e rëndësishme për të vlerësuar pjekurinë e tij konkurruese.
Barcelona e konsideron tre milionë euro një investim të arsyeshëm për një sulmues që tashmë ka tërhequr vëmendje në Spanjë, Egjipt dhe në futbollin evropian të të rinjve./Telegrafi/