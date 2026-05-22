Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka folur për dominimin e ekipit nën mbretërimin e tij, por etja për të fituar më shumë tituj është rritur vetëm, përfshirë edhe Ligën e Kampionëve, e cila prej kohësh i shpëton fitores.

Flick ka treguar synimin e Barcelonës për të vazhduar me fitimin e trofeve, ku objektivi kryesor është trofeu i Ligës së Kampionëve.

“Ka qenë një periudhë fantastike, një seri e suksesshme me pesë trofe, por ne jemi të uritur të vazhdojmë të fitojmë më shumë. Kjo është ajo që mendojmë”, ka thënë fillimisht trajneri gjerman.

Hansi Flick bën kërkesën e parë të madhe për Barcelonën

“Gjithmonë ka vend për përmirësim, por ne jemi të përqendruar në këtë. Është e rëndësishme për të ardhmen e ekipit dhe të klubit, dhe kjo është ajo që do të bëjmë”.

“Angazhimi ynë për të fituar tituj është 100%. Ne të gjithë ëndërrojmë të fitojmë Ligën e Kampionëve dhe të gjithë po punojmë drejt kësaj. Nuk është e lehtë, por është një objektiv i madh për ne”, përfundoi Flick. /Telegrafi/

