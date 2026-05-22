Flick: Jemi të uritur për të vazhduar të fitojmë më shumë
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka folur për dominimin e ekipit nën mbretërimin e tij, por etja për të fituar më shumë tituj është rritur vetëm, përfshirë edhe Ligën e Kampionëve, e cila prej kohësh i shpëton fitores.
Flick ka treguar synimin e Barcelonës për të vazhduar me fitimin e trofeve, ku objektivi kryesor është trofeu i Ligës së Kampionëve.
“Ka qenë një periudhë fantastike, një seri e suksesshme me pesë trofe, por ne jemi të uritur të vazhdojmë të fitojmë më shumë. Kjo është ajo që mendojmë”, ka thënë fillimisht trajneri gjerman.
“Gjithmonë ka vend për përmirësim, por ne jemi të përqendruar në këtë. Është e rëndësishme për të ardhmen e ekipit dhe të klubit, dhe kjo është ajo që do të bëjmë”.
“Angazhimi ynë për të fituar tituj është 100%. Ne të gjithë ëndërrojmë të fitojmë Ligën e Kampionëve dhe të gjithë po punojmë drejt kësaj. Nuk është e lehtë, por është një objektiv i madh për ne”, përfundoi Flick. /Telegrafi/