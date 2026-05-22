Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta e ka dënuar ashpër Real Madridin dhe presidenten e tyre, Florentino Perez, për akuzat e tyre të përsëritura për skandalin Negreira për të minimizuar fitoret e Blaugranëve në La Liga.

Laporta ka sulmuar ashpër homologun e tij nga Real Madridi, duke i cilësuar akuzat e tij ndaj Barcelonës si tentim për të mbuluar dështimet e veta.

“Çdo gjë që lidhet me rastin Negreira, i cili as nuk është një rast, është gënjeshtër, dhe mendoj se po e bëjnë këtë për të krijuar një perde tymi dhe për të larguar vëmendjen nga fakti se nuk kanë fituar asgjë në dy vjet”, ka thënë fillimisht Laporta.

Barcelona reagon ashpër pas akuzave të rënda të Perezit

“Po e përdorin Barçën për të mbuluar dështimet e tyre. Klubi është ende duke i studiuar këto deklarata për t'u përgjigjur në forumin e duhur”.

“Ata kanë investuar shumë dhe ende nuk kanë fituar asgjë, ndërsa ne vazhdojmë të fitojmë. Kemi fituar dy tituj kampioni radhazi, dy Superkupa dhe një Kupë të Mbretit”.

“Kur ata e përdorin Barçën për problemet e tyre, ne reagojmë, dhe reagojmë me forcë”, përfundoi presidenti i Barcelonës. /Telegrafi/

