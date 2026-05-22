Lezha hap sezonin turistik më 23 maj me festë në Shëngjin
Bashkia Lezhë do të organizojë më 23 maj 2026 një aktivitet festiv për hapjen zyrtare të sezonit turistik në Lezhë.
Ngjarja do të mbahet në Shëngjin, pranë shtatores së At Zef Pllumit, duke filluar nga ora 18:00.
Ky aktivitet shënon nisjen e sezonit turistik për një nga zonat më të frekuentuara bregdetare në Shqipëri, e cila çdo vit tërheq vizitorë të shumtë nga vendi, Kosova, diaspora dhe rajoni.
Përmes këtij organizimi, Lezha synon të promovojë potencialin e saj turistik, me fokus të veçantë në bregdetin e Shëngjinit, kulturën lokale, mikpritjen dhe ofertën e pasur për pushuesit gjatë sezonit veror.
Në ftesën e publikuar nga Bashkia Lezhë, qytetarët dhe vizitorët ftohen të bëhen pjesë e festës që do të mbahet në mbrëmjen e 23 majit.
Shëngjini mbetet një nga destinacionet më të njohura verore për turistët nga Kosova, falë afërsisë gjeografike, plazheve, kapaciteteve hoteliere dhe atmosferës së gjallë gjatë muajve të verës.
- Ngjarja: Festa për hapjen e sezonit turistik në Lezhë
- Data: 23 maj 2026
- Ora: 18:00
- Vendi: Shëngjin, pranë shtatores së At Zef Pllumit