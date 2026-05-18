Hansi Flick bën kërkesën e parë të madhe për Barcelonën
Trajneri gjerman Hansi Flick e konsideron mbrojtësin portugez Joao Cancelo një lojtar kyç për projektin e tij te Barcelona, si për të tashmen ashtu edhe për të ardhmen.
Sipas raportimeve, Flick është plotësisht i bindur nga performanca e tij dhe ka kërkuar që klubi të punojë për vazhdimësinë e tij në skuadër. Qëndrimi i tij nuk është më opsional, por një prioritet sportiv për verën e ardhshme.
Cancelo ka lënë përshtypje të fortë që nga ardhja e tij në janar, duke luajtur 22 ndeshje në të gjitha kompeticionet dhe duke dhënë kontribut të drejtpërdrejtë në lojën ofensive të ekipit.
Në La Liga, ai ka sjellë thellësi në krahë, agresivitet me topin dhe aftësi për të thyer linjat kundërshtare, duke u përshtatur në mënyrë të shpejtë me kërkesat taktike të Flick.
Nga ana tjetër, situata e transferimit mbetet e komplikuar pasi Cancelo është nën kontratë me Al-Hilal deri në vitin 2027.
Klubi saudit nuk pranon ta lëshojë pa kompensim financiar, çka e vështirëson marrëveshjen për Barcelonën.
Pavarësisht kësaj, dëshira e lojtarit për të qëndruar në Barcelonë mund të ndihmojë në negociata, pasi ai e sheh klubin katalanas si destinacionin e tij ideal.
Në këtë situatë, drejtori sportiv Deco duhet të gjejë një formulë ekonomike të qëndrueshme për ta mbajtur lojtarin pa dëmtuar financat e klubit.
Flick e konsideron Cancelon një zgjidhje të menjëhershme dhe një element që rrit konkurrencën në skuadër.
Nëse arrihet marrëveshja me Al-Hilal, ai mund të jetë një nga afrimet kryesore të Barcelonës për sezonin e ri. /Telegrafi/