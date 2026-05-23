Aksidenti në qarkoren e Shkupit, Prokuroria propozon paraburgim për shtetasin e Kosovës
Prokuroria ka propozuar paraburgim për një shtetas të Kosovës për aksidentin e rëndë rrugor që ndodhi në rrugën anësore të Shkupit, në të cilin humbën jetën katër persona, baritoni i famshëm Riste Velkov, djali i tij 20-vjeçar dhe dy djem të tjerë 20-vjeçarë.
"Një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike në Shkup lëshoi një Urdhër për të zhvilluar një procedurë hetimore kundër një shtetasi të Kosovës të dyshuar për – Krime të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në trafik sipas nenit 300 paragrafi 2 në lidhje me nenin 297 paragrafi 1 të Kodit Penal", njoftoi Prokuroria Publike.
I dyshuari 76-vjeçar, informoi Prokuroria Publike, po drejtonte një kamion MAN me një gjysmërimorkio të bashkangjitur me targa të Kosovës, përgjatë rrugës anësore veriore të qytetit të Shkupit në drejtim nga perëndimi në lindje. Duke vepruar kështu, ai nuk i përmbahej rregulloreve dhe me këtë rrezikoi trafikun publik dhe jetën e njerëzve.
"Kur erdhi pranë kryqëzimit të Mirkovcit, ai nuk e përshtati shpejtësinë e automjetit me karakteristikat dhe gjendjen e rrugës, dendësinë e trafikut dhe kushtet e tjera të trafikut, në mënyrë që të mund ta ndalonte automjetin në kohë para çdo pengese që mund ta kishte parashikuar në kushtet e dhëna. Në një moment, ai humbi kontrollin e automjetit dhe u kthye majtas, pastaj goditi dhe theu parmakun metalik mbrojtës dhe vazhdoi të ngiste, duke kaluar në autostradën e destinuar për automjete nga drejtimi i kundërt, ku një makinë BMW që udhëtonte nga lindja në perëndim e goditi me pjesën e përparme. Pas goditjes, makina dhe kamioni u përfshinë nga flakët. Katër pasagjerët në makinën e pasagjerëve vdiqën në vend në aksident", thanë nga Prokuroria Publike.
Ata shtuan se për shkak se ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik arratisjeje dhe mundësinë që i dyshuari ta përsërisë krimin, prokurori publik i paraqiti një propozim gjyqtarit të procedurës paraprake për të përcaktuar masën e paraburgimit.
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi më parë se shoferi R.V. dhe pasagjerët e automjetit të tij, A.V. (20), P.M. (20) dhe M.G. (20), të gjithë nga Shkupi, vdiqën nga plagët e marra në vendin e aksidentit. Një mjek i urgjencës e konfirmoi vdekjen, dhe me urdhër të prokurorit publik, trupat e të ndjerëve u dërguan për autopsi.