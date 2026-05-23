Pse maturantët kroatë gjuajnë me miell?
Maturantët në Kroaci çdo vit festojnë përfundimin e shkollës së mesme me një manifestim të njohur si “norijada”, i cili përfshin parada, kostume, muzikë dhe sjellje të gëzueshme në rrugë.
Një nga elementët më të veçantë (dhe shpesh më të diskutuar) të kësaj feste është edhe gjuajtja me miell.
Kjo traditë lidhet me atmosferën e ditës së fundit të shkollës, kur maturantët “çmenden” duke festuar fundin e një periudhe të rëndësishme të jetës së tyre.
Mielli, vezët dhe mjete të tjera të ngjashme përdoren shpesh si pjesë e argëtimit spontan në rrugë, duke simbolizuar kaosin dhe lirimin nga detyrimet shkollore.
Megjithatë, vitet e fundit kjo praktikë është bërë më pak e zakonshme në disa qytete, pasi shumë shkolla dhe autoritete lokale promovojnë forma më të sigurta dhe më humane të festimit, si mbledhje humanitare, parada të organizuara dhe aktivitete muzikore.
Norijada sot konsiderohet një kombinim i traditës, humorit rinor dhe kalimit simbolik nga jeta shkollore në atë të rritur. /Telegrafi/