Lopa e arratisur kapet pranë motelit në Nju Jork
Një lopë e arratisur u kap pas një ndjekjeje nëpër qytetin e Uticës, Nju Jork, ku morën pjesë ndihmës sherifi, policia, operatorët e dronëve dhe kalorësit e bagëtive.
Sherifi i Qarkut Oneida, Rob Maciol, tha se lopa iku nga një rimorkio në Uticën Perëndimore kur pronari i saj e hapi atë për të shkarkuar një tjetër gjedh të martën, transmeton Telegrafi.
Lopa u pa duke hyrë në një zonë të pyllëzuar pas Red Roof Inn pranë rrugës 790 dhe rrugës 49, duke nxitur një reagim nga ndihmësit, Departamenti i Policisë së Uticës, Policia e Shtetit të Nju Jorkut dhe Departamenti i Transportit i Shtetit të Nju Jorkut.
Një ndihmës përdori një dron termik për të mbajtur nën vëzhgim lopën ndërsa zyrtarët hartuan një plan kapjeje.
Kalorës profesionistë të bagëtive u thirrën në vendngjarje dhe përdorën qen për ta çuar lopën në një zonë të hapur ku mund të zihej në kurth me një lazo.
Lopa e arratisur u kthye e sigurt në rimorkio për t'u transportuar përsëri në kullotën e saj. Pronari i lopës i kompensoi kalorësit për ndihmën e tyre. /Telegrafi/