Dosjet tepër sekrete qeveritare zbulojnë për herë të parë një takim të habitshëm me UFO-t dhe 13 aeroplanë luftarakë
Qindra dosje tepër sekrete për UFO-t janë bërë publike pas një beteje ligjore dhjetëvjeçare me komunitetin e inteligjencës amerikane.
Fondacioni i Zbulimit, një organizatë jofitimprurëse që nxit qeverinë amerikane për UFO-t, ka marrë 334 faqe raportesh inteligjence nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare (NSA), shërbimi elektronik i përgjimit të vendit, transmeton Telegrafi.
Të dhënat përfshijnë raporte të gjurmimit të radarëve, duke u përqendruar në mesazhet ushtarake dhe të inteligjencës rreth asaj që shfaqej në ekranet anembanë globit gjatë Luftës së Ftohtë.
Megjithëse dosjet ishin redaktuar shumë, një incident detajoi se si 13 avionë luftarakë u dërguan për të ndjekur një UFO të vetëm, i cili ishte vërejtur nga radari ushtarak.
Dhjetëra incidente përfshinin avionë luftarakë të prodhuar në Bashkimin Sovjetik, të njohur si MIG, që ndiqnin tufa objektesh të panjohura, duke përfshirë një pamje mbi Kinë dhe një tjetër ku gjashtë MIG u dërguan dhe u panë 'duke sulmuar UFO-n e lartpërmendur'.
Një tjetër takim zbuloi se si dëshmitarët panë një UFO të ndritshëm në formë ylli që lëvizte lart e poshtë me shpejtësi të madhe, duke treguar aftësi që e bënin 'të pamundur të ishte një avion'.
Edhe pse dhjetëra nga dosjet e publikuara rishtazi pohonin se objektet e paidentifikuara me shumë mundësi ishin tullumbace, çdo raport u shënua si 'Umbra Top Secret' - një nga nivelet më të larta të sigurisë që NSA përdori për mesazhet e saj më sekrete.
Për më tepër, agjencia luftoi për më shumë se 40 vjet që këto raporte të mos arrinin te populli amerikan, duke luftuar një padi të ngritur sipas Aktit të Lirisë së Informacionit dhe duke vazhduar të mohonte aksesin në të gjithë raportin pasi çështja të mbaronte.
Dosjet tani janë zbuluar, duke shënuar grupin e fundit të dokumenteve ‘top secret’ që do të publikohen pas urdhrit të presidentit Trump për të zbuluar të gjitha informacionet e lidhura me UFO-t dhe jashtëtokësorët.
Trupi i ri i raporteve të inteligjencës zbuloi se për një kohë të panjohur, oficerët e radarëve ushtarakë gjurmonin rregullisht objekte të përshkruara si sfera në formë ylli, disku, topa të ndritshëm dhe madje edhe një aeroplan i drejtuar në formë blimp ose puro.
Në një nga raportet e fundit të publikuara, dëshmitarët panë një 'top zjarri të zgjatur' që lëvizte në distancë përpara se të ndahej në tre 'topa zjarri' të veçantë.
Agjencia e inteligjencës nuk përcolli në asnjë nga raportet se në cilin vend ndodhën këto ngjarje, në cilin vit u vunë re UFO-t ose kush i pa objektet.
Megjithatë, besohet se të paktën një incident mund të ketë ndodhur në Bashkimin Sovjetik ose në një vend brenda sferës së ndikimit të Rusisë gjatë Luftës së Ftohtë.
Gjatë një takimi me UFO-t, 13 avionë luftarakë thuhet se u ngritën për të ndjekur një UFO. Raporti i inteligjencës vuri në dukje se avionët ishin MIG, një avion ushtarak që shpesh shoqërohej me forcat ajrore sovjetike ose aleate.
Takime të tjera raportuan se panë mjete të çuditshme fluturimi pa bërë zhurmë, sikur të mos kishin motor.
"UFO-ja kishte dy drita të verdha, po fluturonte në lartësi të ulët dhe ndryshoi drejtimin e saj nga veriu në perëndim mbi këtë pikë. Nuk u dëgjua asnjë zhurmë", zbuloi raporti, i bërë në orën 8 të mbrëmjes sipas orës lokale.
Një tjetër përshkroi një objekt që dukej "si një yll i madh" të cilin dëshmitarët zbuluan se "ngjitej lart e poshtë me një shpejtësi të madhe dhe në një lartësi shumë të madhe".
Raporti i objektit në formë ylli dukej se ishte i ngjashëm me një video të publikuar së fundmi nga Pentagoni, i cili kapi një objekt me tetë cepa në imazhet e radarit në vitin 2013.
Dokumentet e zbuluara së fundmi kishin qenë të mbyllura që kur një grup qytetarësh paditi NSA-në në vitin 1980, duke kërkuar që qeveria të zbulonte atë që kishte mësuar për jetën aliene që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore.
NSA luftoi ashpër kundër padisë, me Zyrtarin Kryesor të Politikave të agjencisë, Eugene Yeates, i cili paraqiti një argument zyrtar në gjykatë se dosjet e UFO-ve duhej të shiheshin nga gjyqtari kryesues privatisht përpara se të vendoste për çështjen.
Kjo betejë ligjore përfundoi përfundimisht me NSA-në e detyruar të publikonte vetëm një përmbledhje të të gjithë raportit prej 334 faqesh, të quajtur Memo e Yeates, i cili mbeti i klasifikuar deri në vitin 2009.
Hunt Willis, zyrtari kryesor ligjor për Fondacionin e Zbulimit, tha: "Informacioni aktual dhe të dhënat e mbledhjes së referuara në atë memo nuk janë publikuar kurrë". /Telegrafi/