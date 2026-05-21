Një grua u martua dy herë brenda dy ditësh me të njëjtin person - aryeja është prekëse
Një grua e organizoi ceremoninë e dasmës dy herë brenda dy ditësh për t'u siguruar që një nga njerëzit më të rëndësishëm në jetën e saj të ishte aty.
Emma Noake është jashtëzakonisht e afërt me gjyshërit e saj, veçanërisht me gjyshin e saj, George Lacey.
78-vjeçari u diagnostikua me demencë në maj të vitit 2024 dhe, me kalimin e viteve, gjendja e tij është përkeqësuar.
Mjerisht, kjo do të thotë se ai nuk mundi të merrte pjesë në ditën e veçantë të martesës së mbesës së saj.
Kështu që, Emma dhe burri i saj Lester u martuan përsëri - për herë të dytë atë javë - në një ceremoni tjetër të mbajtur në azilin e gjyshit të saj në Wenvoe, Vale of Glamorgan.
“Unë dhe gjyshërit e mi kemi qenë gjithmonë shumë të afërt”, tha ajo.
“Kështu që kisha idenë që kur të martohesha, gjyshi im do të ishte ai që do të më shoqëronte drejt altarit. Por, ndërsa demenca e tij u përkeqësua, ishte e qartë se kjo nuk do të ndodhte”, shtoi ajo.
“Për familjen time, do të jetë përgjithmonë një kujtim kaq i veçantë”, deklaroi Emma. /Telegrafi/