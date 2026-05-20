Meksika thyen rekord botëror me 'guakamolen' më të madhe në histori
Në Meksikë është thyer rekordi botëror për “shërbimin më të madh të guakamoles ( pastë tradicionale meksikane)” , sipas Guinness World Records.
Në qytetin Tancítaro, në shtetin Michoacán – i njohur si “kryeqyteti botëror i avokados” – një ekip vullnetarësh dhe kuzhinierësh përgatitën një sasi gjigante guakamoleje me peshë prej 6800.5 kilogramësh (rreth 14,992 paund), duke vendosur një rekord të ri botëror.
Për përgatitjen e kësaj sasie u përdorën mijëra avokado, si dhe përbërës tradicionalë si domate, qepë, lime dhe cilantro.
Në aktivitet morën pjesë mbi 800 persona, të cilët punuan për disa orë për ta përgatitur dhe përzier masën gjigante.
Ky rekord u arrit gjatë Festivalit të Avokados dhe synon të promovojë kulturën lokale dhe industrinë e avokados në rajon, si dhe të tërheqë turistë dhe vizitorë.
Rekordi i mëparshëm ishte vendosur po në Meksikë, por tashmë është tejkaluar nga kjo sasi e re e guakamoles. /Telegrafi/