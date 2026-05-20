Ata janë të zënë në djallëzi, shprehjet e tyre janë për të qeshur
Është një mendim i përhapur se qentë lëndohen nga zjarri më shpesh kur “kapen në vepër”, ndërsa shprehjet e fytyrës së tyre janë thjesht të paharrueshme.
Një video virale me retriverin e artë Chester dhe morkien (një përzierje e maltezerit dhe terrierit jorkshajër) Sky është bërë hit në internet pasi pronarja e tyre, Leanne, i gjeti pranë një këpuce të shkatërruar. Edhe pse asnjë nga qentë nuk donte të pranonte fajin, shprehjet e tyre të fytyrës tregonin më shumë se fjalët.
Leanne nuk i akuzoi drejtpërdrejt, por thjesht pyeti se kush ishte fajtor. Në video shihet ajo duke i pyetur qentë, të cilët qëndrojnë larg vendit të “krimit”, por në vend të një pranimi faji, vjen heshtja. Megjithatë, fytyrat e tyre tregojnë një histori krejt tjetër.
Videoja ka shkaktuar shumë reagime dhe ka marrë mbi 2.4 milionë shikime dhe mijëra komente.
“Nuk ka video më të mirë se ato me qen që kanë bërë diçka të keqe”, shkroi një përdorues. Një koment tjetër, që mori 47 mijë pëlqime, thoshte: “Qentë janë kaq qesharakë, ata na kuptojnë plotësisht!”.
Shumë përdoruesve u ka rënë në sy morkie që përpiqet të largohet ngadalë nga vendi i ngjarjes. “Nëse lëviz shumë ngadalë, ndoshta nuk do më shohin…”, komentoi me humor një përdoruese. “Është shumë qesharake mënyra si ai i vogli largohet ngadalë”, u pajtua një tjetër. /Telegrafi/