Familja nga Ohio e lëshoi ‘slinkyn’ poshtë 53 shkallëve
Një familje nga Ohio theu një rekord botëror Guinness duke e dërguar Slinky-n e tyre poshtë një kat prej 53 shkallësh në një stadium lokal.
Joe dhe Christelle Luchsinger vizituan stadiumin Otterbein në Westerville me djalin e tyre 5-vjeçar, Axel, për të provuar rekordin botëror Guinness për numrin më të madh të shkallëve të zbritura nga një Slinky.
Joe Luchsinger, një rezident i vitit të katërt në shkollën e mjekësisë Yale, tha se përpjekja për rekord ishte ideja e Axel, transmeton Telegrafi.
"Djali ynë Axel është në moshën ku gjithçka duhet të jetë versioni më i madh, më i shpejtë ose më ekstrem i vetvetes", tha Luchsinger në një intervistë me shkollën e mjekësisë Yale.
"Ai kishte zbuluar kohët e fundit Slinky-t dhe e dinte se unë kisha provuar një rekord më parë, kështu që natyrisht ai donte të dinte rekordin për numrin më të madh të shkallëve të zbritura nga një Slinky. Kur e kërkuam dhe pamë se rekordi ekzistues ishte 30 shkallë, dukej i mposhtshëm", shtoi ai.
Familja zgjodhi një Slinky ylberi prej 6 inçësh për përpjekjen e tyre dhe arriti ta zbriste atë 53 shkallë poshtë, mjaftueshëm për t'i hequr rekordin Marty Jopson dhe Hugh Hunt, të cilët vendosën rekordin me 30 shkallë në vitin 2014.
Përpjekja u mbajt më 14 maj 2025 dhe tani është konfirmuar si një rekord zyrtar botëror nga Guinness World Records. /Telegrafi/