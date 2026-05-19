Burrë hyn në ambientin e majmunëve për t’i lënë dhuratë majmunit Punch
Një burrë ka hyrë në mënyrë të paligjshme në ambientin e majmunëve për t’i lënë një lodër prej pellushi majmunit të famshëm Punch.
Sipas raportimeve, incidenti ka ndodhur në një kopsht zoologjik në Japoni, ku një burrë i maskuar ka hyrë brenda zonës së mbyllur të majmunëve.
Qëllimi i tij, sipas deklarimeve, ka qenë t’i lërë një arush prej pellushi si dhuratë për majmunin Punch, i cili është bërë shumë i njohur në internet.
Personeli i kopshtit zoologjik ka ndërhyrë menjëherë dhe ka neutralizuar situatën, ndërsa burri është arrestuar nga policia. Autoritetet kanë konfirmuar se askush nga kafshët nuk është lënduar gjatë incidentit.
Ngjarja ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale, pasi majmuni Punch është kthyer në një fenomen viral falë videove dhe fotove të tij, duke u bërë një nga kafshët më të njohura në internet në Japoni dhe më gjerë.