Piktura e Jackson Pollock shitet për një rekord prej 181 milionë dollarësh në ankand
Një vepër arti e Jackson Pollock, e përshkruar si një nga "pikturat e para vërtet abstrakte" në histori, është shitur në ankand për 181 milionë dollarë në New York.
Numri 7A, 1948, e cila u shit në shtëpinë e njohur të ankandeve Christie's të hënën, theu rekordin e mëparshëm për shumën më të madhe që një vepër e artistit të ndjerë amerikan është shitur në ankand, transmeton Telegrafi.
Piktura, e cila vinte nga koleksioni privat i manjatit të medias SI Newhouse, është gjithashtu tani vepra e katërt më e shtrenjtë e artit e shitur ndonjëherë në ankand, sipas ARTnews.
Gjithashtu në koleksion ishte një skulpturë bronzi nga artisti rumun Constantin Brancusi, e cila u shit për 107.6 milionë dollarë - shuma e dytë më e lartë që një skulpturë është shitur ndonjëherë në ankand.
Pollock, i cili vdiq në vitin 1956, ishte një figurë e rëndësishme në lëvizjen e artit ekspresionist abstrakt. Teknika e tij e pikturimit me pika është një nga më të njohurat dhe shpesh të imituara në botën e artit.
Rekordi i mëparshëm në ankand për një nga veprat e artit të Pollock ishte 61.2 milionë dollarë për pikturën e tij Numri 17, 1951, e cila u shit në vitin 2021. Vepra të tjera janë shitur me çmime më të larta në shitje private.
Christie's e quajti pikturën Numri 7A, 1948, e cila përshkruan pika të zeza boje me prekje të kuqe në një kanavacë të madhe që shtrihet më shumë se tre metra, një vepër kyçe të historisë së artit.
"Është me këtë vepër që Pollock më në fund çlirohet nga prangat e pikturës konvencionale me kavaletë dhe prodhon një nga pikturat e para vërtet abstrakte në historinë e artit", shkroi në përshkrimin e veprës në internet.
Vepra të tjera të artit të shitura në ankandin e Christie's përfshinin vepra nga Mark Rothko dhe Joan Miro, të cilat gjithashtu thyen rekordet e mëparshme për veprat e artistëve në ankand. /Telegrafi/