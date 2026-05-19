Numrat e ditëlindjes së një burri nga Ohio sjellin një çmim lotarie prej 25,417 dollarësh
Një burrë nga Ohio e përdori ditëlindjen e tij për fat dhe përfundoi duke fituar një çmim lotarie me vlerë 25,417 dollarë nga një short Pick 5.
Burri nga Akron, i quajtur Anthony, u tha zyrtarëve të lotarisë së Ohios se vendosi të përdorte shifrat e ditëlindjes së tij, 3-2-5-5-8, për të luajtur ndeshjen e mbrëmjes Pick 5 më 8 maj.
Burri u tha zyrtarëve të lotarisë se kishte filluar t'i përdorte ato numra më herët këtë vit, në ditëlindjen e tij të vërtetë.
Shorti i 8 majit i solli atij një çmim prej 25,000 dollarësh për përputhjen e numrave, plus 417 dollarë shtesë për bastin me 60 numra që i shtoi biletës së tij.
Fituesi tha se paratë e çmimit të tij do të shkojnë në bankë.